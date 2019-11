Feijóo aboga por "agrupar a las políticas moderadas" en España y "aislar a los extremos más radicales"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado este viernes convencido de que, en el ámbito estatal, existe "un amplio sentimiento que anhela la estabilidad", y ha abogado de nuevo por "fórmulas capaces de agrupar a las políticas moderadas y aislar a los extremos más radicales".

"Es lo que deseo para mi país", ha sentenciado, durante el XXVII aniversario del Círculo de Empresarios de Galicia, antes de recordar que el triunfo mancomunado del centro izquierda y el centro derecha explica "el éxito de la UE y de la democracia española".

Asimismo, ha esgrimido que Galicia "quiere seguir siendo un territorio atractivo para la inversión", contando con el "saber hacer de las empresas", con el talento de su capital humano y con la "estabilidad" de un Gobierno gallego que actúa "para el presente y el futuro".

En esta línea, ha recordado que la estabilidad permite a la comunidad realizar acciones concretas y, al mismo tiempo, inscritas en un marco estratégico que persigue cuatro objetivos: una Galicia "más ágil", una Galicia "más preparada", una Galicia "más competitiva" y una Galicia "más innovadora".

"Al primero le damos respuesta con la Ley de implantación empresarial; al segundo con un ambicioso Plan de formación para el periodo 2019-2020; al tercero de esos objetivos replicamos con la 'Agenda digital 4.0'; y al cuarto con el Plan Innova 2020", ha explicado, incidiendo en que para cada objetivo "hay medidas y hay recursos".

VIGO

Asimismo, ha recalcado que, como parte de la arquitectura institucional de Vigo, de su sociedad y su economía, la Xunta se está ocupando de la nueva ampliación del Ifevi, aportando los recursos necesarios para que empiece en 2020, si la parálisis urbanística no lo impide.

"En el sector de la automoción se han invertido en los últimos 10 años 186 millones, con el fin de atraer nuevas empresas y nuevos proyectos como el K9 y PSA. Y mediamos en el naval para encontrar la mejor solución posible al conflicto de Barreras, de forma e los errores en la gestión no repercutan en un sector puntero en España y Europa", ha esgrimido.

Más allá de las cifras, ha remarcado que se intentará "aportar diálogo, colaboración institucional y una idea abierta y global de la capital viguesa".

HOMENAJE

Así, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha impuesto esta noche la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia al socio-director de Dosvalor y Mercado Continuo, Juan Ramón Güell Cancela, en el transcurso de los actos de conmemoración del vigesimoséptimo aniversario de la entidad empresarial.

Más de 200 personas, autoridades, políticos, empresarios y miembros de distintas instituciones han abarrotado el salón de actos para acompañar a quien fue en dos ocasiones (2004-2007 y 2015-2018) presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, sobre el cual su sucesora, Patricia García, ha señalado que es "un referente para todos".

Así, en su discurso, ha alabado el ejemplo de Juan Güell, del que ha destacado "su habilidosísima mano izquierda" y el haber sido capaz de implicar a los empresarios "con la sociedad civil y enseñar el valor de su propia voz". En este sentido, García ha abogado por reforzar el papel del Círculo como parte activa de la sociedad.

"Me gustaría que administraciones y políticos utilicen el talento empresarial: que nos pregunten sobre aquello que no entienden antes de tomar decisiones que nos afectan, y que nos pregunten incluso sobre aquello que entienden cuando quieran definir estrategias a medio y largo plazo", ha indicado la presidenta actual del Círculo, según recoge la organización en un comunicado.

En este contexto, se refirió al momento actual, en el cual "se avecina una etapa inquietante en lo económico y en lo político". "¡No nos la juguemos!", ha reivindicado. Parafraseando al homenajeado, García ha apostado por "pensar en grande" y alejarse de egoísmos territoriales que "chirrían y chocan estrepitosamente con un estado solidario cuya Constitución defiende la cohesión y la igualdad".

"EVITAR QUE LAS FORTUNAS MIGREN A MADRID"

También Juan Güell ha hecho una referencia a la situación actual para calificar como "excelentes" las propuestas para que los dos grandes partidos "se apoyen en lo esencial", por lo que ha agradecido a Núñez Feijóo la "estabilidad" de Galicia y ha apuntado a la "responsabilidad" de los gobiernos a la hora de "crear las condiciones para el desarrollo de Galicia".

Güell ha aludido a la situación geográfica y al problema demográfico de la Comunidad, "que no puede consentir por más tiempo que las pequeñas o grandes fortunas terminen migrando a Madrid porque las condiciones fiscales son mejores". "Galicia no puede permitirse que el talento migre. Galicia no pierde solo un impuesto de patrimonio, lo pierde todo", ha reivindicado.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado la trayectoria del galardonado y su virtud para "saber aportar confianza a los empresarios clásicos, a los nuevos emprendedores y a los inversores".

BIOGRAFÍA

Nieto de un empresario dedicado a la electrificación rural en Cataluña que se trasladó a Galicia para seguir con esta actividad y descubrió la lonja de Vigo, su padre continuó el negocio en la lonja y amplió mercados. Juan Güell, que inició su carrera profesional en Arthur Andersen en Madrid; regresó a Galicia en 1985 para trabajar para Zeltia durante una década.

Allí "aquella esponja llamada Juan Güell absorbió toda la experiencia posible de esa etapa en la que una pequeña empresa comienza a crecer y a codearse con grandes firmas", ha recordado Patricia García. La decisión de Zeltia de trasladarse a Madrid coincidió con el fallecimiento de su padre, y aquel año Güell atendió los negocios familiares en la lonja, al tiempo que diseñaba la nueva estructura económico-financiera de Zeltia y comenzaba a gestar Dosvalor.

Tras decidir quedarse en Vigo, durante un año gestionó el Grupo de Empresas Álvarez, "el reto de la solución imposible", según ha definido este viernes Güell, una experiencia que le propició el acercamiento a trabajadores y organizaciones sindicales.

A través de Dosvalor, una consultoría financiera, se han creado casi 3.000 puestos de trabajo y compañías en varios países. Uno de sus primeros proyectos, Cibergestión, escaló en siete países, ha creado 7.000 empleos y, varios lustros después, sigue vivo a través de un fondo internacional. Posteriormente, creó también Mercado Continuo 2100, que aglutinó las inversiones de todas las empresas en un solo vehículo, más fácil de gestionar y controlar. Güell forma parte además de los consejos de administración de Pescapuerta, Zendal, Pérez Rumbao, Rodman y Muéstralo, entre otras muchas.