Feijóo pide "prudencia y cuidado" a los jóvenes que visiten Galicia en verano

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los jóvenes que visiten Galicia este verano, tanto de otras comunidades autónomas como del extranjero, "máxima prudencia y cuidado" para evitar posibles rebrotes del coronavirus.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el presidente gallego ha recordado que desde este miércoles, 1 de julio, está permitida la apertura de las discotecas y también se han abierto las fronteras exteriores, especialmente con Portugal.

"Los servicios sanitarios están preocupados por el número de personas que saldrán durante buena parte de la semana, especialmente los fines de semana, y en zonas localizadas de la costa, con visitantes de fuera, de otras comunidades autónomas y países", ha asegurado.

En su intervención, el presidente gallego ha dicho que este mensaje de "prudencia" a los jóvenes que puedan venir de fuera es el mismo que ya trasladó a los gallegos el pasado mes de marzo, desde la declaración del estado de emergencia en Galicia y de alarma en el conjunto de España.

Ha asegurado que los jóvenes gallegos obtuvieron un "sobresaliente" y que por eso, entre otras causas, la situación de Galicia es hoy "mejor".

Sin embargo, ha apelado a "no relajarse" y a "no bajar la guardia" ya que la posibilidad de que haya brotes es "real", como lo demuestran los 56 que hay activos en el conjunto de España, dos de ellos en Galicia: uno en A Barbanza (A Coruña) "ya controlado" y otro en A Mariña (Lugo) en el que se sigue trabajando.

"Puede haber la sensación de que estamos mejor, y es cierto, pero no podemos relajarnos; si estamos mejor que nunca es porque no nos relajamos nunca. Todos sufrimos mucho y por lo tanto todos debemos ser cuidadosos y responsables, si no, no podremos disfrutar", ha argumentado.

Núñez Feijóo ha recordado, además, que está a disposición de todas las personas que visiten Galicia en estos meses de verano el número 881 002 021, en el que recibirán información sanitaria sobre la COVID-19 y cómo actuar en caso de sospecha de que hayan adquirido el virus.