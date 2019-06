Feijóo avanza una "reacción" del PPdeG de cara a las autonómicas de 2020 pero sin desvelar su futuro

Así lo ha transmitido en la Junta directiva del PP de Galicia desarrollada este sábado en Santiago de Compostela, a quince meses de la celebración de las próximas elecciones gallegas.

Feijóo ha anunciado una "reacción gallega del PP" y ha reclamado a los miembros del partido no caer ni en el pesimismo, tras los últimos resultados electorales, ni en la euforia, para actuar con "sensatez, autocrítica, inconformismo y mucho trabajo".

"Nos esforzaremos más, trabajaremos más y vamos a reaccionar, solo así, si trabajamos más, si nos esforzamos más y reactivamos, podremos ganar las elecciones autonómicas", ha proclamado entre aplausos. "Vamos a reaccionar para mantener la primera posición y seguir siendo la casa común de los gallegos", ha agregado.

Feijóo ha establecido un paralelismo entre las elecciones municipales de 2015, en las que perdió la mayor parte de las ciudades gallegas, y las últimas de 2019, para mostrar su confianza en que, al igual que en las autonómicas de 2016, el PP vuelva a obtener la mayoría absoluta en 2020.

El presidente de los populares gallegos ha "propuesto" una "reacción a nivel local", como la "inmediata" que se produjo en el PP de Vigo y por la que ha mostrado su "agradecimiento" a Corina Porro, presidenta de la gestora 'popular' en la ciudad.

Pero también ha planteado una "reacción en ámbito autonómico", para lo que se ha comprometido a que en la próxima junta directiva trasladará propuestas para "abrir el partido" e impulsar una "gestión más cercana", "más próxima" y "más comprometida".

Ante miembros de la directiva del PPdeG, como José Manuel Baltar, Diego Calvo o Elena Candia, ha insistido en que el PP es un "partido de mayorías" que "no se limita a ver a los dirigentes" ni "un partido que se somete a los minoritarios que dicen lo que tienen que hacer las mayorías".

En todo caso, ha señalado que la "reacción y el cambio" no se va a desarrollar por "cambios por sustitución" sino por "sumar a gente", a aquellos que votaron a otras formaciones que "se autodenominan" de centro o de derechas.

En una intervención de casi media hora, Feijóo ha reivindicado al PP como un partido que "nació en Galicia" y que es "reflejo del pueblo" pero también que es "más que unas siglas".

Por esto, ha instado a los integrantes del PPdeG a "explicar" a los ciudadanos lo que se hace, a "estar mucho más en la calle" y a resolver "problemas reales de la gente", con una "gestión responsable", con el objetivo final de volver a ser la "casa común" de los gallegos.

"No podemos quedarnos quietos, la gente no vendrá si no se les busca, estamos en la política para escuchar y dar respuesta a la gente", ha subrayado, para apuntar a continuación que "la respuesta es la responsabilidad" y la "humildad" "sin soberbias", porque "en el gobierno se está de paso, porque de paso se está en la política".

"SEGURO A TODO RIESGO" FRENTE A INCERTIDUMBRES.

Ante la celebración de las próximas autonómicas de 2020, ha matizado que lo que queda por delante "no son elecciones" sino "quince meses de legislatura" del Gobierno "más veterano de España", con una Xunta que ha situado como "un seguro a todo riesgo" frente a "incertidumbres".

"Somos el pegamento de la gobernabilidad de esta comunidad, un seguro a todo riesgo frente a incertidumbres y la inestabilidad que se abre en el Gobierno de España y que continuará en comunidades autónomas e inevitablemente en muchas ciudades y ayuntamientos", ha incidido.

Ante los miembros del PPdeG, ha remarcado que si "todos" se implican y piensan "en el colectivo" que forman, en 2020 "vendrá una gran victoria democrática".

La Junta directiva se ha celebrado dos días después del cónclave de Feijóo con todos sus altos cargos en la Administración autonómica en el que fue avanzando los retos de la Galicia de la nueva década. Retos para una Galicia con "más calidad, más familiar, joven, innovadora y verde" que también ha recordado en el acto.

CONCLUYE CON EL LEMA 'EN GALICIA SÍ'.

Feijóo ha finalizado su discurso recordando sus inicios como presidente del PPdeG en 2006 y con la frase 'En Galicia sí', que había sido su lema de campaña en 2016, aunque sin referencias a su futuro y sin clarificar si será candidato en 2020.

"Os puedo asegurar que siento lo mismo que sentíamos todos hace 10, 12, 13 años, siento que hay partido, que hay mayoría y que esta mayoría la seguimos representando nosotros, que en Galicia somos más, y en Galicia sí".

En el acto, desarrollado en el Hotel Palacio del Carmen, han estado presentes la mayoría de los miembros de la directiva del PPdeG, excepto Elena Muñoz y Alfonso Rueda, por estar de viaje. También ha asistido Jesús Vázquez, elegido senador por designación autonómica por el PPdeG.