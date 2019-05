Feijóo ve una reacción el 26M y preferiría seguir con Vox el modelo andaluz

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este miércoles "evidente" que el pasado 26 de mayo en los comicios locales su partido tuvo una "reacción" y ha dicho que, en caso de que fuera necesario el concurso de Vox para lograr gobiernos del PP, él se inclinaría por el modelo andaluz.

Tras la publicación en distintos medios de supuestas discrepancias entre Núñez Feijóo y otros barones con el líder del partido, Pablo Casado, a cuenta de la razón de la mejoría el 26M respecto a las generales de abril, el líder del PP gallego ha indicado que "se le puede llamar giro o como se quiera... Lo que ha habido es reacción, en tres semanas seis puntos más. Ese es el camino", ha zanjado.

Antes de la reunión del lunes para analizar los resultados, Núñez Feijóo y otros dirigentes autonómicos habían hablado de una mejoría por haber ensanchado el partido, mientras que en la conferencia de prensa posterior, Pablo Casado dijo que negaba la mayor, que el partido estaba donde siempre.

Según publicaron varios medios, primero La Vanguardia y La Razón, y posteriormente otros, en la comida posterior Núñez Feijóo supuestamente incidió en que había que seguir ensanchando el partido.

En la conferencia de prensa producida al término del Consello de la Xunta de este miércoles, de hecho, Núñez Feijóo ha insistido: "El objetivo es que diez millones de personas vuelvan a votar a la casa común del centroderecha. Ese el objetivo de todo el partido".

Núñez Feijóo ha incidido en que la responsabilidad de los resultados es "de todos" los dirigentes, no solo de la dirección nacional, tanto de los malos resultados obtenidos en los comicios generales de hace un mes como de los "óptimos" logrados el pasado domingo.

Eso sí, ha destacado, hay que seguir trabajando para lograr unos resultados "mejores", que son lograr mayorías suficientes para gobernar y eso pasaría por que esos diez millones de personas volvieran a confiar en el PP, "poco a poco".

Núñez Feijóo ha evitado opinar sobre si una parte de las supuestas discrepancias con Casado en la comida fue debida a la posibilidad de que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo fuese nombrada portavoz en el Congreso.

Se ha aferrado a que la capacidad para proponer portavoces en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo es una competencia "indelegable" del presidente del partido y se ha mostrado seguro de que elegirá a quien le parezca mejor.

Sobre VOX y la posibilidad de que el PP tenga que pactar su entrada en los gobiernos para liderar alternativas a la izquierda, Núñez Feijóo ha criticado que "no llame la atención" ni que "a nadie le sorprenda" que el PSOE pacte con Podemos o con ERC o se beneficie de los votos de Bildu.

En cualquier caso, ha dicho que VOX "no es el PP" y que su partido "no es, no ha sido ni será VOX" y, en cualquier caso, ha insistido en que se siente "cómodo" con el "modelo de Andalucía, que es homologable" a cualquier país de la UE.

"Yo defiendo pactos con fuerzas constitucionalistas y ya me expliqué: En Galicia no vamos a pactar con Vox, a los gallegos no les gusta VOX, no han obtenido un solo concejal, y a mí tampoco me gusta ese partido", ha dicho, tras repetir que una propuesta "razonable" si necesita su apoyo es el modelo de Andalucía.