Feijóo reclama una política nacional que no esté "basada en el ruido"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes la estabilidad institucional que ha vivido Galicia en los últimos once años gracias a su "mayoría cordial" y ha reclamado una política nacional que no esté "basada en el ruido".

Durante un desayuno telemático organizado por Europa Press, Núñez Feijóo ha asegurado, a menos de un mes para las elecciones autonómicas, que en estos años de gobierno ha comprobado durante la crisis económica y durante esta pandemia la importancia de que la comunidad haya contado con "estabilidad institucional, consecuencia de una mayoría coherente".

El presidente gallego ha reclamado una política nacional de estado, que no esté "basada en el ruido", y ha deseado que la nueva normalidad dé paso también a los valores y a las aportaciones que se hacen desde algunas autonomías, "aunque los ecos de los debates nacionales no invitan al optimismo".

"Basta con alejarse del cráter del volcán para respirar un ambiente distinto", ha asegurado Núñez Feijóo, que ha considerado que así se ha demostrado durante las reuniones de las conferencias de presidentes de las últimas semanas.

Ha insistido en que la estabilidad ha permitido a Galicia tomar medidas, anticipar respuestas y lograr resultados "apreciables y apreciados" en todo tipo de baremos, por lo que cabría preguntarse, ha dicho, si la comunidad se hubiese gobernado "con más eficacia con un gobierno fragmentado o dominado por debates estériles".

"Es una mayoría cordial, estable, eficaz, que se concibe como un medio para garantizar la mejor convivencia y la cooperación y no como un fin. No es mayoría artificial, construida contra negaciones y rechazos, sino a base de sumas que no niegan ni rechazan", ha comentado.

Sobre las elecciones gallegas, ha asegurado que "las encuestas son mejores" para su partido que en 2012 y en 2016, cuando consiguió revalidar la mayoría absoluta lograda en 2009 y subir a 41 diputados, si bien ha recordado que se trata de "una campaña distinta" a todas las anteriores y que de momento "las urnas están vacías".

Ha avanzado que el líder del PP, Pablo Casado, participará en algún acto que no ha especificado y que ha invitado a participar al expresidente Mariano Rajoy, que es un político "muy querido" en Galicia.

Preguntado por la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, con quien mantiene diferencias sobre la línea que debe seguir el PP, Núñez Feijóo ha dicho que cualquier militante y más si tiene responsabilidad está invitado a participar en la campaña.

"Aguardo que militantes, responsables y dirigentes del PP quieran venir a Galicia a hacer campaña y yo estoy muy a favor de que lo hagan", ha zanjado.

Ante la recurrente pregunta de si agotará el mandato en caso de revalidar el cargo, el presidente gallego ha dicho que intentará cumplir si los gallegos le renuevan el contrato.