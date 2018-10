Feijóo destaca la relevancia del discurso de Felipe VI para activar el 155

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido hoy a Felipe VI el mensaje que pronunció hace un año sobre la situación en Cataluña por su "claridad, valentía y determinación" y ha defendido que fue "oportuno, prudente y absolutamente determinante para que los partidos políticos llegasen a un acuerdo y activasen el (artículo) 155".

Tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, preguntado por la posibilidad de que el Parlament catalán vote una propuesta de resolución para reprobar al monarca por ese discurso, Núñez Feijóo ha insistido en que hubo un antes y un después tras la defensa de Felipe VI de la Constitución.

"Sin ese mensaje el acuerdo entre partidos políticos no tendría tanto valor y tanto vigor", ha opinado el presidente gallego, que ha señalado que "lo único" que hizo el rey fue recordar que "Cataluña es un territorio democrático, donde se cumplen las leyes y que los políticos no están por encima de las leyes, sean quienes sean".

En cualquier caso, ha sostenido que el Parlament catalán se está convirtiendo en una "carrera por el disparate" y que el Govern es "absolutamente atípico".

"Ellos dicen que su presidente está en Bruselas -en alusión a Carles Puigdemont- y que el presidente es un ventrílocuo de lo que dice el que dicen que está en el exilio. El president actual no se cree que es el presidente, sino un comentarista de las decisiones que toma Puigdemont en Bruselas", ha lamentado.

En cuanto a la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones ha remitido a las competencias del propio jefe del Ejecutivo si bien ha considerado que estar "en manos de los independentistas catalanes es una muy mala noticia para España, la peor".

"(Pedro Sánchez) no puede hacer nada, decidir nada, si el independentismo catalán no dice 'ok'. Es la primera vez que ocurre en la historia democrática española y espero que no dure mucho tiempo. Y lo cierto es que Pedro Sánchez lo sabe", ha concluido.