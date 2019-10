Feijóo respaldaría un acuerdo para reducir el gasto en publicidad electoral

El presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que sería positivo que los partidos políticos llegasen a un acuerdo en las negociaciones abiertas para reducir el gasto en publicidad electoral después de "cuatro convocatorias" seguidas.

Los partidos negocian un acuerdo para, de cara a las elecciones del 10 de noviembre, renunciar a la instalación de carteles en lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos y a la contratación de publicidad exterior o de espacios comerciales autorizados para la colocación de carteles.

Núñez Feijóo ha considerado que ya que "uno de los graves problemas" del país es "la falta de acuerdo en política general" sería bueno alcanzar una decisión unánime con la intención de tensionar lo menos posible la vida política.

Por ello, el jefe del Ejecutivo gallego ha incidido en que "si hay un acuerdo en no distribuir y no hacer inversiones en esta jornada" electoral, pues "yo asumo y me sumo a ese acuerdo sin duda".