Feijóo cree que la responsabilidad de los resultados del 28A "es del PP y de todos sus dirigentes"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que "la responsabilidad del 28A es del PP y de todos sus dirigentes" y opina que "Podemos no sustituirá al PSOE ni Ciudadanos al PP". Sobre Ciudadanos asegura, además, que le sorprende su "falta de humildad" porque en el peor momento de los populares no han sido capaces de desbancarlos.

En una entrevista que publica este domingo el diario Abc, achaca a un "huracán sociológico" vivido en poco tiempo los resultados del 28A. En ese "huracán" se encuentra que Vox ha dicho a los votantes que solo ellos defendían "la unidad de España" y Ciudadanos "se ha apoderado del centro político en España", mientras Casado solo lleva nueve meses como presidente y con unas elecciones autonómicas de por medio. "Y lo que ha habido es un presidente del Gobierno que de forma hábil ha utilizado todos los resortes del Estado para hacer una campaña electoral prolongada durante diez meses y sacar un resultado malo dentro del PSOE, pero mucho mejor que el del PP", profundiza.

El presidente de la Xunta señala que lo peor que pueden hacer ahora en el PP es ponerse "nerviosos". Y añade: "En junio, con todos los datos, tenemos que hablar de los resultados electorales". "Vamos a decirle a los españoles que si diez millones de españoles que votaron al centro y derecha en las generales nos unimos en la casa común que es el PP, ganaremos el 26M", explica el dirigente popular, que añade que le sorprende "la falta de humildad de Ciudadanos: hay una ambición que ciega a algunos políticos españoles que es sorprendente"

Para Núñez Feijóo, "Ciudadanos es un partido prescindible para mantener la España democrática". Opina que el PP tiene que "explicar mejor" su defensa de la unidad de España y recalca que son "un partido autonomista".

"El proyecto no era de meses: los milagros, en Lourdes"

También el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha concedido una entrevista este domingo. En 'El Mundo', afirma que la campaña para las elecciones generales "fue un acierto" y recuerda que él tiene "mandato para cuatro años". "El error que yo cometí fue no ver que el PP es el rival verdadero de Vox y Ciudadanos, y no (Pedro) Sánchez. De eso no me di cuenta hasta la noche electoral", asegura el líder de los populares.

Tras el batacazo que sufrió su partido en las generales, y a raíz de las críticas internas que le afean los "errores", el presidente del PP ve en el 26-M la oportunidad de reivindicarse como "única alternativa" al PSOE. Casado considera que "el contenido de la campaña y los temas del programa de las elecciones generales fueron un acierto y por eso son los mismos ahora".

Y añade que "incluso si el resultado del PP en las elecciones del 26-M no fuera bueno, el proyecto de reconstrucción del partido piedra a piedra tiene que seguir". Pablo Casado asegura que no dimitirá "pase lo que pase", porque opina que su proyecto tiene legitimidad "a largo plazo". "Este proyecto no era para nueve meses: los milagros, en Lourdes", insiste.