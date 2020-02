Feijóo se ve "rotundamente" arropado por la dirección del PP en su rechazo a Cs

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que se siente "rotundamente" arropado por la dirección nacional de su partido en el rechazo a la fórmula que Ciudadanos plantea para concurrir a las elecciones autonómicas del 5 de abril.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha insistido en que el PP gallego tiene las "puertas abiertas" para que votantes de Ciudadanos, muchos de los cuales ya lo hacen en autonómicas, ha dicho, así como dirigentes de la formación, se sumen al proyecto del PPdeG.

Ha destacado que el proyecto "que une y garantiza la moderación" en los últimos cuarenta años en Galicia es del PPdeG, por lo que ha dado la bienvenida a quien se quiera sumar.

"¿Por qué no hablamos de Galicia? No voy a ocupar estos primeros días en hablar de un partido político que no es el mío (...) Si algún partido quiere utilizar al PPdeG para poder hablar de ese partido y tiene interés en conseguir notoriedad, lo entiendo y lo felicito, pero nosotros hablamos de Galicia", ha dicho.

Ha insistido en que son "los hechos" los que ratifican que el PP gallego tiene "las puertas abiertas" para votantes de Ciudadanos, ya fueron "más de cien mil" los que cambiaron su voto de la formación naranja de las generales de junio de ese año a hacerlo por el PP en las autonómicas de septiembre.

"Igual que los votantes libremente, buena parte de ellos, espero que vuelvan a confiar en el PPdeG, (espero que también lo hagan) los dirigentes, sería lo lógico; que los dirigentes vayan detrás de los votantes", ha considerado.

También ha señalado que su proyecto apuesta por la estabilidad y "no por la improvisación" y ha defendido que a los gallegos no les gustan las improvisaciones, sino "los proyectos consolidados", un proyecto en el que "caben los dirigentes" de Ciudadanos y tienen las puertas abiertas.

Y eso, a pesar, ha proseguido, de que en Galicia "no tengan representación parlamentaria, ninguna Alcaldía y aunque concejales de Ciudadanos hayan dado las alcaldías a socialistas y nacionalistas en lugar de al PP, a pesar de haber ganado, en lugares como Malpica (A Coruña) y A Cañiza (Pontevedra)".