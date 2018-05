Feijóo pide "sosiego": "Los políticos estamos para servir, no para dejarnos llevar por el ansia de poder"

"Creo que lo que tenemos es que esperar, tranquilidad; y (ante) la ansiedad que tienen algunos, mandar un mensaje de sosiego y respeto a los ciudadanos, a los votantes, a los intereses generales y a nuestro país", ha remarcado Feijóo, quien es uno de los nombres que suena en las quinielas sucesorias del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Concretamente, la Audiencia Nacional ha condenado al considerado 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, a 51 años y once meses de cárcel, mientras que al extesorero del PP Luis Bárcenas le ha impuesto una pena de 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa.

Al PP lo ha condenado a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama; mientras que el que fuera exsecretario de Organización del PP gallego, ha sido condenado a 37 años y medio de cárcel.

UNA "CONTRADICCIÓN"

Así las cosas, y en declaraciones a los medios en un acto en A Coruña, Feijóo ha asegurado que "no tiene sentido" que hace dos días el Congreso aprobase los presupuestos del Estado y "24 horas después se quiera romper la estabilidad alcanzada 24 horas antes".

"Es una contradicción absoluta, un sinsentido y una falta de respeto a los ciudadanos que quieren que después de tanto tiempo discutiendo si hay cuentas generales para pensionistas, empleados públicos, familias y actividad económica, ahora todo lo que hicimos se rompa y salta por el aire", ha reflexionado.

Es más, Feijóo ha advertido de que "no hay alternativa". "Porque la alternativa no es solucionar el problema de liderazgo del PSOE, la alternativa tiene que ser un gobierno viable y, en este momento, no veo un gobierno socialista con los independentistas, con Ciudadanos y con Podemos siendo viable para España", ha agregado.

"VUELVA EL SENTIDO COMÚN"

El mandatario autonómico ha confiado en que se "sosiegue el debate" y en que se "vuelva al sentido común". "Y decirle a Pedro Sánchez, con todo el respeto y cariño del mundo, que hay que esperar, hay que esperar a que finalicen los mandatos y a que se consolide como líder del PSOE y presente proyecto alternativo", ha apuntado Feijóo.

El también líder de los populares gallegos ha señalado que la moción de censura del PSOE con Pedro Sánchez supondría "pasar de una situación de cierta inestabilidad, porque (el PP) no tiene mayoría absoluta, a otro partido que todavía es más inestable porque tiene menos votos que el gobierno". "Es un disparate", ha concluido.