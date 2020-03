Feijóo niega haber sugerido a Ábalos bajar la seguridad del AVE y dice que le preguntó por el sistema previsto

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves haber sugerido al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acelerar la puesta en servicio del AVE con la Meseta con un sistema de seguridad inferior al propio de la alta velocidad --el ASFA en vez del ERTMS--, aunque ha reconocido que le preguntó por ambos modelos y con cuál estaba previsto para abrir la línea.

"Desmiento categóricamente que le dijese a Ábalos lo que tenía que hacer", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo gallego, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Lo ha manifestado después de que Ábalos le acusase esta semana de sugerir a su departamento la incorporación del sistema de seguridad ASFA en el AVE a Galicia para acelerar la llegada del tren y de añadir que, pese a ello, se optó por el "nivel máximo", el sistema ERTMS nivel 2, aunque la ejecución sea más lenta. "No me la juego en seguridad", dijo el ministro.

Feijóo ha negado que la conversación se produjese en estos términos, pero sí que ha admitido que consultó a Ábalos, con quien ha asegurado tener "una buena relación personal", si "el sistema en este momento operativo en el Eje Atlántico es el que se puede poner inicalmente en el tren a Galicia". Un paso "responsable", ha remarcado, como presidente de la Xunta.

"La respuesta fue que querían ERTMS y ASFA simultáneamente, y ahí se acabó el asunto. Consultar si los modelos de seguridad ASFA y ERTMS son seguros, supongo que será lo mínimo que podemos preguntar", ha defendido el presidente gallego.

"CREDIBILIDAD" DE ÁBALOS

Feijóo ha recordado que tanto el Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo como un tramo ya en servicio del AVE a Madrid fueron abiertos con el sistema de seguridad inferior y siguen operando todavía con él, por lo que ha considerado "una enorme irresponsabilidad" que Ábalos "ponga en cuestión la seguridad del sistema ASFA".

En todo caso, tras subrayar que no añade ni quita "una coma" en exigencias de Galicia sobre alta velocidad, ya que están "todas documentadas y concretadas", ha dado por hecho que aún no se está la fase de hablar de seguridad puesto que las "obras" del AVE a Galicia no se han concluido.

Finalmente, ha concluido que "la credibilidad del ministro Ábalos en este momento no goza de buena salud", en velada alusión al polémico episodio de su encuentro en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.