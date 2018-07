Feijóo dice que la unidad del partido "es un objetivo básico" para reforzarse

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado hoy que la unidad del Partido Popular "es un objetivo básico" para que la formación salga reforzada del Congreso Nacional que celebrará los días 20 y 21 en Madrid.

En esta línea, precisó que "la unidad" se puede conseguir "antes del Congreso, se puede conseguir incluso durante el Congreso, o se puede conseguir inmediatamente después del Congreso".

"Si el partido no sale unido de este congreso es evidente que no hemos conseguido el objetivo, que es un partido reforzado: No hay ningún partido reforzado que esté desunido", dijo a los periodistas Feijóo tras asistir en Santiago de Compostela a un acto de la futura estación intermodal.

Para el mandatario gallego, la jornada electoral celebrada ayer para votar entre los seis candidatos "es un proceso que tiene que acabar con un planteamiento unitario del partido".

"La unidad del partido es el objetivo final de este proceso", aseguró Feijóo.

"La unidad del partido es muy importante. Los congresos no se pueden hacer para dividir un partido sino para tomar fuerzas y tomar impulso para el futuro, y, en consecuencia, sí creo que la unidad del partido es un objetivo básico del Congreso", enfatizó.

Sobre la jornada de votación celebrada ayer, el presidente del PPdeG dijo que "lo que hizo Galicia fue respetar los candidatos y votar libremente".

En Galicia la vencedora fue María Dolores de Cospedal, que se impuso en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En segundo lugar quedó Pablo Casado, seguido muy de cerca por Soraya Sáenz de Santamaría, que se impuso en Ourense.

"No conozco muchas comunidades autónomas que mantuviéramos una libertad y un absoluto respeto por los candidatos y que votara cada uno lo que creyó conveniente", indicó.

"No verían aquí una declaración mía ni de los presidentes provinciales a favor de un candidato, señaló Feijóo, y recordó que en otras autonomías "han hecho campaña en favor de una candidata o un candidato concreto, en Galicia no lo hemos hecho".

Por último, afirmó que ahora es a los compromisarios "los que ahora tenemos que asumir la responsabilidad de tomar una decisión en el Congreso Nacional".