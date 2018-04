Felipe González: "Prefiero a la gente en libertad hasta que haya sentencias"

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado hoy partidario de que se respeten los derechos políticos de las personas y prefiere que la gente esté en libertad hasta que culminen los procesos judiciales, que también tienen importancia, y haya "sentencias firmes".

En rueda de prensa con un grupo de opositores venezolanos, González ha sido preguntado por la denuncia presentada por Jordi Sànchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se respetaran sus "derechos políticos" como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña.

Los abogados de Sánchez entienden que este Comité les dio su apoyo después de que dos de sus miembros pidieran a España que tomara todas las "medidas necesarias para garantizar" dichos derechos políticos.

"Pero lo que dice Naciones Unidas es un principio de carácter general, que yo también comparto, no aplicable -ha precisado González- a los líderes políticos (en este caso) a los que se refiere, como se demostrará."

González también ha visto parecido entre la formación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) con plenos poderes y "sin sufragio universal" y la aprobación por el Parlamento catalán el 6 y 7 de septiembre de dos leyes orientadas a la independencia unilateral pretendiendo "violentar" la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Ha matizado que hay una diferencia, el presidente Nicolás Maduro sí tenía detrás la fuerza suficiente para "imponer" la ANC; los independentistas catalanes, no.

Por eso, ha llamado a la "cordura, la calma y la recuperación institucional en serio".

Sobre la mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entre Maduro y la oposición venezolana, González ha dicho que aquel sabe que él piensa de manera distinta, pero no ha tenido la ocasión de hablar con Zapatero durante media hora del tema. "Conmigo no se ha reunido, yo se lo he ofrecido", ha indicado.

Zapatero ha sido recriminado constantemente por los opositores, que consideran que se ha "postrado" ante los intereses de Maduro.