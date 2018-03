Felipe González: La fuga de Rovira es un acto de profunda insolidaridad

El expresidente del Gobierno Felipe González ha explicado esta mañana que la marcha de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, es "un acto de profunda insolidaridad" y que esta situación contribuye "a acelerar la penalización de los demás procesados".

Así se ha pronunciado González a los medios de comunicación minutos antes de participar en el homenaje que la Asociación en Defensa de los Valores de la Transición ha rendido a Adolfo Suárez en el cuarto aniversario de su fallecimiento.

Preguntado por la marcha de Rovira, el expresidente ha contestado: "Una más".

"Lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad. El que se fugue esta señora justifica mucho más que decreten prisiones por riesgo de fuga", ha añadido.

Además, ha indicado que hay que ser "extraordinariamente garantistas en la aplicación de la Constitución, justamente por una superioridad sobre el secesionismo". "Mientras más violen esas leyes, no sigo que no tengan que ser juzgados, lo que hacen, mientras más las violen más garantistas tenemos que ser nosotros, más escrupulosos en la aplicación de nuestras reglas", ha dicho.

Por último, ha recordado que "hay que priorizar la política" y no judicializarla. "Cuando uno no tiene iniciativa o capacidad política con mayúsculas no hay que ampararse en los jueces para no asumir la responsabilidad de la política", ha expresado.