Felipe González desaconseja a Guaidó convocar elecciones mientras siga Maduro

El exjefe del Gobierno español Felipe González consideró este martes que sería "un dramático error" que el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, convocará elecciones con Nicolás Maduro en el poder.

"Mientras que Maduro esté en el poder no volverá a haber elecciones democráticas" en Venezuela, subrayó en una intervención en el IV Diálogo Presidencial, un foro anual que se celebra en Miami y reúne a exgobernantes de Iberoamérica.

El expresidente socialista español dijo que no están dadas las condiciones para unas "elecciones con un resultado legítimo" en Venezuela y calificó a Maduro de "sátrapa".

Maduro "lleva asegurando desde hace tres años que no convocará elecciones que no vaya a ganar. Y es que no hay censo y no hay junta electoral para celebrar unas elecciones con un resultado legítimo", aseveró.

Negó que el presidente venezolano sea "de izquierda" y, además de llamarlo "ladrón", dijo que es la persona que "ha tenido la capacidad de destruir el país económicamente y socialmente".

"En Caracas ha habido más muertes que en Damasco (Siria) en los últimos años. Venezuela es una verdadera tiranía, una narcotiranía", dijo González.

Además del exgobernante español, participa en este foro quien le sucedió en la Presidencia del Gobierno de España, el conservador José María Aznar, y los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Vicente Fox (México), Jorge "Tuto" Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador).

El Diálogo Presidencial 2019 está centrado en la amenaza que suponen "las noticias falsas" para la democracia en la región, pero los participantes hablaron además de la situación general de la región, marcada por protestas y cambios políticos, con especial énfasis en Venezuela.