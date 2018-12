El rey Felipe inicia consultas tras mantener en suspenso la dimisión de Michel

El rey Felipe de los belgas inició hoy las consultas con los presidentes de los partidos políticos, después de anunciar anoche que mantiene en suspenso la decisión sobre la dimisión del primer ministro de Bélgica, el liberal Charles Michel.

El monarca se reunió esta mañana a primera hora con el presidente de los democristianos francófonos del CDH, Benoît Lutgen, y a continuación con la presidenta de los liberales flamencos (Open Vld), Gwendolyn Rutten.

Por la tarde tiene previsto recibir al presidente del partido nacionalista flamenco N-VA, Bart De Wever, y al de los socialistas francófonos, Elio Di Rupo.

Michel anunció su dimisión el martes por la noche, tras no obtener el respaldo del Parlamento a un Gobierno en minoría, después de la salida del socio mayoritario de la coalición, los soberanistas flamencos de la N-VA, por la negativa de esa formación a apoyar el pacto migratorio de la ONU firmado la pasada semana en Marrakech (Marruecos).

Los socialistas flamencos y francófonos, junto con los Verdes, presentaron el martes durante la sesión plenaria una moción de confianza.

"He constatado que mi llamamiento no ha convencido. No he sido escuchado. Debo respetarlo y tomar nota de la situación. Tomo la decisión de presentar mi dimisión", dijo Michel el martes durante el pleno.

Entre los escenarios posibles a partir de ahora figura la convocatoria de elecciones antes del 26 de mayo, cuando estaba inicialmente previsto celebrar esos comicios, lo que no cuenta con el apoyo de muchos partidos francófonos ni flamencos.

Todo dependerá de lo que ocurra en las próximas horas.

Si después de tantear a los partidos políticos el monarca acepta la dimisión de Michel, la Cámara votaría su disolución y a continuación se convocarían elecciones anticipadas, que tendrían que celebrarse en el plazo de cuarenta días; es decir, en febrero.

Si no existe una mayoría para la disolución del Parlamento, el Gobierno se mantendría en funciones hasta el próximo 26 de mayo.