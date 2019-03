Feministas colombianas se abocan a las calles de Bogotá por "la igualdad"

Miles de feministas colombianas se abocaron este viernes a las calles de Bogotá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y clamar por la igualdad de género en multitudinarias manifestaciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las reuniones más grandes, convocada bajo el lema de la "Gran Marcha de Antorchas", comenzó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en pleno corazón de la ciudad, a donde llegaron unas 3.000 personas tras el llamado hecho por la organización Coordinadora Feminista Bogotá.

Algunos de las manifestantes llevaron antorchas, mientras que otras portaron banderas que tenían mensajes como "Una alternativa socialista para la mujer trabajadora: no a la violencia, no a la explotación", o "La revolución será feminista o no será".

"Hoy estamos conmemorando el día de la mujer trabajadora y estamos conmemorando la lucha que hacemos día a día para alcanzar la igualdad", dijo a Efe Liliana Bejarano, quien se juntó con varias de sus amigas para manifestarse.

Las feministas caminaron por el barrio Santa Fe, una zona de tolerancia donde hay trabajadoras sexuales a las que les gritaron: "No están solas" y "Mi cuerpo es mío, yo decido".

"Hemos visto que las chicas que trabajan en estos ámbitos han sido muy receptivas y entienden por qué nos estamos movilizando hoy", agregó Bejarano.

Por otra parte, también se realizó el plantón "Mujeres al parque", liderado por la actriz y activista colombiana Alejandra Borrero, que tuvo como propósito contar sus historias.

"El propósito de esta iniciativa es que conmemoremos este 8 de marzo de una manera diferente. Generalmente nos regalan una rosita, nos escriben un poema y las mujeres debemos empezar a unirnos", dijo Borrero a Efe.

Uno de esos lugares de la concentración fue el Parque Nacional, en donde hubo un grupo musical, telas de muchos colores y decenas de mujeres, entre ellas la embajadora de la Unión Europea (UE) en Colombia, Patricia Llombart, y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Ana María Tribín.

"Hoy en día es importante que nos centremos en esa ayuda que tenemos entre las mujeres. Eso es lo que vamos a hacer, estar todas juntas, acompañarnos y conmemorar este día entre todas", afirmó Tribín.

Por su parte, Llombart destacó que el papel que ha desempeñado la mujer en la sociedad tiene varios desafíos importantes y agregó que "Colombia está entre los diez primeros países en tener un Gobierno igualitario, 50/50".

"Solo hay como unos diez países (con Gobierno igualitario), esto demuestra que se están haciendo avances, pero la realidad también demuestra que no son suficientes", aseveró.

De otro lado, mujeres indígenas se reunieron en el Parque de Lourdes, en el norte de Bogotá, para conmemorar su lucha por los derechos femeninos, en especial dentro del campo laboral.

"Nosotros traemos cultura, identidad, autonomía, progreso para reidentificar a las nuevas generaciones, no solo indígenas sino en toda la capital", afirmó Paulina Majín, una líder de la comunidad de Yanacona, en el departamento del Cauca (suroeste).

En la manifestación "Las mujeres en Bogotá tejemos cambios" participaron 18 comunidades indígenas que presentaron sus bailes, cantos, artesanías y gastronomía ante la mirada de quienes pasan por esa transitada zona de la capital.

"Desde la Alcaldía de Bogotá tomamos la decisión de conmemorar el 8 de marzo con un enfoque indígena. Es necesario visibilizar a aquellas minorías que se encuentran en Bogotá", dijo por su parte a Efe la subsecretaria de Políticas de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, María Victoria Niño.

A su vez, la Global Shapers Comunitty Bogotá y el Jardín Botánico sembraron cerca de 3.000 plantas en el centro de la ciudad con el objetivo de crear "un jardín para las mujeres".

Según el Ministerio del Trabajo, la participación laboral femenina se ha estancado en aproximadamente el 54 % en Colombia desde 2012 hasta 2018.

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que al cierre de 2018 el desempleo de las mujeres en el país fue del 12,74 % y el de los hombres del 7,4 %.