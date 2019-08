Fernández Mañueco, sobre las primarias en Cs en CyL: "Es un tema que afecta a un partido en el que no me quiero meter"

"Es un tema que afecta a un partido en el que yo no me quiero meter", ha precisado Fernández Mañueco, quien, sin embargo, ha aseverado que el Gobierno conjunto con la formación naranja "está funcionando" en estos dos meses y lo ha puesto como ejemplo frente a la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez, al que ha criticado por no querer negociar un pacto de Gobierno con otros partidos.

El presidente ha acudido a la comida que tenía programada su partido en las piscinas de Cantalejo (Segovia) para celebrar el inicio del curso político, donde ha coincidido con otros colegas de partido como el senador Javier Maroto o la presidenta provincial de Segovia, Paloma Sanz.