Fernández (PP) coincide con Ayuso y apoya una abstención para evitar que Sánchez gobierne con Podemos e independentistas

La asturiana se ha posicionado en este asunto a través de su cuenta en la red social Twitter, para mostrar su apoyo a las palabras de Ayuso, quien hizo esas declaraciones en una entrevista en Onda Cero.

"El independentismo y el populismo de Podemos es lo que peor le viene a España, hay que combatirlo. Lo dije hace tiempo la abstención hay que explorarla ...", son las palabras literales que ha escrito Mercedes Fernández en su mensaje de lunes, recogido por Europa Press.

Al paso de las declaraciones de Ayuso ya ha salido, sin embargo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha desautorizado este lunes a su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien ha recalcado que el PP no facilitará que el candidato socialista sea investido porque no son "un partido bisagra". "No solo no la vamos a facilitar sino que la vamos a dificultar", ha enfatizado en una rueda de prensa en Madrid.