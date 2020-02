Fernández (PP) se abre a que el candidato de Cs o un independiente lidere Cataluña Suma

"Se tienen que buscar siempre a los mejores candidatos, sean de Cs, PP o incluso un independiente. Que sea el mejor", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Fernández ha dicho que el PP catalán mantiene su oferta a Cs de unirse en esta coalición en los próximos comicios autonómicos y, pese a que dice que todavía no ha habido ninguna conversación formal, no descarta que se acabe articulando esta candidatura conjunta: "No descarto absolutamente nada".