Fernández (PP): "el lazo amarillo se convierte en una soga a la convivencia"

El presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha asegurado hoy que "en el ámbito público de calles y playas, el lazo amarillo se convierte en una soga a la convivencia, que genera tensión y que puede llegar a un confrontación".

Fernández ha hecho esta reflexión ante los incidentes de ayer al final de la manifestación celebrada en la capital catalana por la unidad de España y contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando un grupo de manifestantes exigieron la retirada del lazo amarillo de la fachada principal del Ayuntamiento de Barcelona.

Para el concejal popular, "en el ámbito privado, el lazo amarillo independentista es una opción individual, pero en el ámbito público de calles y playas, se convierten en una soga a la convivencia, que genera tensión y que puede llegar a un confrontación".

En este sentido, Alberto Fernández, ha señalado que "Colau consiente una barra libre de infracciones de las ordenanzas municipales, cuando permite la instalación de pancartas, lazos amarillos, que no hacen más que violentar a todos aquellos que no piensan como los independentistas y que genera episodios de tensión que no deberían producirse".

Ha reclamado "preservar la neutralidad ideológica en la vía y espacios públicos, que por ser de todos como las playas, deben estar exentos de cualquier connotación ideológica o partidista" y "promover la responsabilidad, la moderación y el sentido común entre todos, para evitar que estas escaladas de tensión, acaben configurando momentos de violencia, que nadie quiere ver ni en Barcelona, ni en Cataluña".