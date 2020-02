Fernández (PP) cree que "el espacio constitucionalista" catalán se debe reconstruir en torno al PP

En un acto de bienvenida a nuevos afiliados de la formación este sábado, ha pedido que se olviden "rencillas del pasado" y ha lamentado no poder contar con el PSC en esta propuesta.

"Han decidido romper la unidad constitucionalista y quebrar la posibilidad de una mayoría alternativa a corto plazo", ha criticado Fernández, y ha añadido que el único camino para vencer al independentismo es la paciencia y la perseverancia.

Fernández ha dicho que no se debe "dar espacio político ni categoría de interlocutor a quienes han dado un golpe de estado postmoderno y no han hecho propósito de enmienda", en referencia velada a los independentistas.

"Tenemos que ser capaces de enfocar quién es nuestro adversario y nuestro adversario no está entre los constitucionalistas. Nadie va a sustituir tan fácilmente al PP", ha defendido el líder 'popular', que cree que nadie puede dar lecciones a su partido porque han superado situaciones difíciles desde hace 30 años.

Ha insistido en que la estrategia socialista es "un tanto cínica", porque hablan de diálogo y distensión cuando, según él, la otra parte no muestra propósitos de enmienda.

"No les pedimos una genuflexión, simplemente que no digan con chulería 'Ho tornarem a fer", ha pedido Fernández, y ha apuntado que el único camino es conseguir que haya un gobierno no nacionalista en Cataluña, lo que ha calificado de dificilísimo.