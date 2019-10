Fernández (PP) llama a los jóvenes a no ponerse en riesgo por quien gana 152.000 euros y va en coche oficial

En su intervención ante el Pleno del Parlamento catalán tras la sentencia del Tribunal Supremo, el dirigente 'popular' se ha dirigido a los jóvenes y estudiantes para asegurarles que ser rebelde es "asumir responsabilidades de verdad, no quemar mobiliario urbano" y les ha aconsejado que no pierdan clases porque cuando busquen trabajo no les ayudarán ni Carles Puigdemont ni Torra sino que estarán "solos".

"Y cuando eso suceda, lamentaréis haber entregado si quiera medio minuto a políticos sin escrúpulos que intentaron usaros como kamikazes humanos para una causa perdida", ha agregado.

AVISO A TSUNAMI DEMOCRÀTIC

Además, el portavoz ha garantizado que los líderes del Tsunami Democràtic responderán ante la justicia y pagarán de sus bolsillos "los gravísimos destrozos ocasionados" estos días en diversas ciudades de Cataluña.

"La democracia prevalecerá siempre", ha recalcado en la Cámara tras la intervención del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas.

Según Fernández, Torra compareció "tarde y mal, con dosis de cinismo insoportable y de manera deshonesta" tras los altercados de esta semana, y ha aprovechado para apoyar la acción de los Mossos d'Esquadra y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros.

"Lo vuestro no es violencia, lo vuestro en democracia se llama el uso legítimo de la fuerza para garantizar el orden y la convivencia. Gracias de todo corazón por protegernos", ha destacado el líder popular.