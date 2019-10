Fernández (PPC) a Iceta: Tiene "mimitos" para Torra y "desprecio" para Roldán

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha reprochado al líder del PSC, Miquel Iceta, que en sus intervenciones dedique "mimitos" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y, en cambio, trate "con displicencia y desprecio" a la líder de Cs, Lorena Roldán: "Hoy ha jugado un papelón", le ha dicho.

"Un señor Iceta que hace tres meses decía, cito textualmente, que el señor Torra le provocaba ternura, y que en cambio atiza sin piedad a Lorena Roldán. Mimitos para Torra y displicencia y desprecio para Lorena Roldán", ha lamentado.

En su intervención en el debate de la moción de censura de Cs contra el presidente de la Generalitat, Fernández ha lamentado que el PSC no se vaya a sumar a la iniciativa, algo que en su opinión no tiene "justificación".

"No existe un punto intermedio entre democracia y desobediencia, entre democracia y caos, entre democracia y disturbios callejeros", ha exclamado.

Aludiendo al lema de precampaña del PSOE para el 10N, "Ahora España", el líder del PPC ha advertido a Iceta: "Si España es ahora, vote esta moción hoy, aquí y ahora. Y si no, retiren la campaña porque lo que está haciendo no hay derecho, tomándole el pelo a la gente y es una vergüenza. No pierde nunca la oportunidad de perder una oportunidad".

En su intervención, Fernández ha llamado a articular una propuesta constructiva para el conjunto de los catalanes, pues ha defendido que "el constitucionalismo no puede ser un movimiento solo de protesta",

Con todo, ha asegurado que los constitucionalistas "ganarán" en la jornada de este lunes aunque pierdan la votación de la moción de censura y Torra siga al frente de la Generalitat.