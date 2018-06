Fernández Vara exigirá al Ministro de Fomento una solución urgente para el tren extremeño tras agotarse la "paciencia"

"La Junta no pide nada extraordinario de lo que venimos pidiendo hasta ahora", ha señalado Gil Rosiña sobre el encuentro de Vara y Ábalos, que ha enmarcado en la ronda de contactos con todos los ministros tras el nombramiento del nuevo Gobierno, si bien ha remarcado que se ha adelantado la fecha de la misma porque "algún día le va a pasar algo a la gente", en referencia a la última incidencia de la línea.

Así, ha abundado en que el adelanto de la fecha ha sido una "exigencia" del presidente de la Junta porque el Ejecutivo regional no se va a "quedar de brazos cruzados viendo cómo el tren arde", así como tras contemplar "esa fotografía dolorosa" de los pasajeros "arrastrando las maletas campo a través, y personas mayores sentadas y tiradas en la cuneta porque el tren ha salido a arder".

"Nosotros ya hemos hecho todas las cosas que teníamos que hacer", ha insistido la portavoz, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Mérida, en el sentido de que "hay consenso político y social", así como el "acomapañamiento de la ciudadanía" demostrado en la manifestación en Madrid del pasado 8 de noviembre.

"Se acabó ya nuestra paciencia y deben cumplir ya con esta tierra. No estamos pidiendo nada que no nos pertenezca", ha añadido, en tanto que el país "no puede tolerar que haya ciudadanos de primera y de segunda, y en cuanto a las comunicaciones y el ferrocarril somos casi de tercera".

Por tanto, ha apuntado que Fernández Vara asiste al encuentro "receptivo a escuchar", si bien ha dicho que el "talante no esta reñido con la exigencia de que se dé una respuesta pronta a una situación que no se sostiene".

COOPERACIÓN DE OTROS PRESIDENTES

Sobre este mismo asunto, el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presente en la comparecencia en la que se ha presentado un curso de verano de la UEx en el que participa sobre el Estado de las Autonomías, ha señalado que Fernández Vara no debería asumir "toda la responsabilidad" por el tren que el pasado sábado salió ardiendo, en tanto que realizaba un trayecto que discurre por otras tres comunidades autónomas, como son Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Por este motivo, ha reclamado la "cooperación y apoyo" de sus respectivos presidentes autonómicos porque "era su tren también", si bien ha reconocido que en su caso no se trata del único ferrocarril que les conecta con Madrid, en referencia al Intercity que une la capital con Huelva. "Es como si esto no fuera con ellos. Los demás también tendrían que apencar", ha señalado, no obstante.

Por otro lado, sobre la reunión que Fernández Vara también mantendrá la tarde de este jueves con la ministra de Justicia, María Dolores Delgado, ha señalado que el presidente extremeño va acompañado por el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en tanto que se abordarán cuestiones que afectan a esta ciudad.

El jefe del Ejecutivo regional, ha indicado la portavoz de la Junta, ha enmarcado la presencia del regidor municipal en la "normalidad democrática y necesario consenso con la que el presidente gobierna para resolver los problema".