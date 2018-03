Fernández Vara: "El 155 se hizo para una realidad de un tiempo limitado"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado hoy a "resolver" cuanto antes la situación de gobernabilidad en Cataluña, pues la aplicación "del 155 se hizo para una realidad de un tiempo limitado".

"¿Cómo puede aguantar tanto tiempo una región sin gobierno?", se ha preguntado Fernández Vara. "¿Allí no hay necesidades, allí nadie lo esta pasando mal?", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo extremeño se ha pronunciado así al ser preguntado, en rueda de prensa, por la posibilidad de que mañana se celebre el pleno de investidura, con el nombre de Jordi Turull sobre la mesa, un día antes de la vistilla prevista por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"Cataluña y España, y España con Cataluña necesitan, de una vez por todas, resolver esta situación tan extraña, pues parece como si se hubieran acostumbrado a vivir en lo excepcional", ha manifestado Vara.

A su juicio, el Gobierno de España "no puede estar gobernando Cataluña eternamente, pues no es una solución razonable". "No podemos estar más tiempo hablando de sus problemas, y no de los nuestros", ha agregado.