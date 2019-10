Los Fernández prometen poner a Argentina de pie y terminar con el neoliberalismo

El peronista Alberto Fernández y la expresidenta argentina Cristina Fernández, candidatos a presidente y vice por el opositor Frente de Todos, prometieron este jueves en el cierre de su campaña para las elecciones del próximo domingo volver a poner a Argentina de pie y terminar con el neoliberalismo.

"El domingo tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Volver a poner a Argentina en el lugar en el que nunca debió haber dejado de estar, una Argentina digna, no de rodillas, una Argentina de pie", afirmó Alberto Fernández en un multitudinario acto en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El candidato, de 60 años y favorito según las encuestas, recordó que abrazó la militancia a los 14 años y que ha "trajinado mucho" en la política, con "momentos únicos", como el día en que conoció al fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y el día en que se reencontró con Cristina Fernández (2007-2015).

"Un día me llamó Cristina y me dijo 'Alberto, es tu turno'. Gracias, Cristina, por la confianza", dijo el postulante, que celebró la unidad del peronismo de cara a estos comicios y pidió "tender la mano" a quienes no forman parte de su frente opositor pero quieren igualmente la recuperación del país.

Fernández aseveró que Argentina, durante los últimos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, quien buscará la reelección el domingo, ha vivido "sinsabores", como el cierre de empresas, la pérdidas de miles de puestos de empleo, el deterioro de los salarios y el aumento de la pobreza.

"Todo eso pasó con un Gobierno que no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos, dejar que los bancos se enriquezcan, mientras toda la Argentina se empobrecía. Le pedimos que no lo hicieran y lo hicieron", aseguró en el acto de cierre de campaña, realizado a metros de una playa sobre el Atlántico.

Cubierta con un poncho celeste y blanco, colores de la bandera argentina, Cristina Fernández destacó la figura de Alberto Fernández, con el que no tuvo una buena relación hasta hace poco menos de un año y al que ella misma eligió en mayo como cabeza de la fórmula presidencial del Frente de Todos.

"Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos", sostuvo la senadora al recordar la función que Alberto Fernández ocupó durante todo el gobierno de Kirchner y la primera parte del suyo propio.

Cristina Fernández, de 66 años e involucrada en varias causas por presunta corrupción, dijo que los integrantes del Frente de Todos tienen "convicciones" y creen en el rol del Estado como el "gran igualador de las diferencias".

"Hoy no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser que, definitivamente, nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos evitarles el dolor a los argentinos y por eso estamos aquí juntos", sostuvo.

"¡Nunca más estas políticas!", añadió la exmandataria, visiblemente emocionada, ante una multitud que coreaba "¡nunca más!".