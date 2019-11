Fernando Savater: Cs debe ayudar al desbloqueo pero sin "un cheque en blanco"

El filósofo Fernando Savater, que forma parte de la candidatura de Ciudadanos por Madrid, ha afirmado este martes que esta formación "debería ayudar a la gobernabilidad", pero sin entregar "un cheque en blanco" a Pedro Sánchez, porque sabe "desgraciadamente que los cheques en blanco los utiliza muy mal".

"Siempre me ha parecido que Ciudadanos debería ayudar a la gobernabilidad no sin condiciones, porque no cualquier gobernabilidad es buena, sino una vez que se acepten de modo más o menos razonable las propuestas que uno haga", ha señalado Savater en rueda de prensa con motivo de la concesión este jueves del quinto Premio Libertad 1812 del Club Liberal 1812 de Málaga.

Ha añadido que Pedro Sánchez "tiene una ductilidad bastante amplia, y ahora parece que tiene otra postura más firme con lo de Cataluña, que no durará más que hasta las elecciones", pero hay que "aprovechar si es posible algún compromiso con él".

Al preguntársele si Ciudadanos también debió ayudar al desbloqueo en la pasada legislatura, ha asegurado que "nadie propuso nada" a este partido, y Sánchez "solo habló con Podemos", pero "si todo eso que hizo con Podemos infructuosamente lo hubiese hecho con Ciudadanos, a lo mejor ahora habría Gobierno".

Sobre los resultados del 10N, cree que "si se presentan los mismos y votamos los mismos, se van a parecer mucho" a los de las elecciones de abril, y "lo que tendrá que cambiar es la actitud de los políticos".

Califica las encuestas que vaticinan una caída de Ciudadanos "como profecías que quieren autocumplirse", y asegura que ya ocurrió con UPyD, que "iba bien y Rosa Díez era la política mejor valorada".

"De pronto empezamos casualmente a denunciar casos de corrupción como el Canal de Isabel II o Rodrigo Rato y empezó a decirse que a nadie le interesaba UPyD, que Rosa era autoritaria y mala y se acabó. Se cargaron el partido los medios de comunicación, que son bipartidistas todos. Hablan contra el bipartidismo pero son del PSOE o del PP, y los demás están ahí flotando y a veces los sacan porque tienen algo de glamour", ha dicho.

Respecto a la situación de Cataluña, considera que se remonta a los años 80, "cuando entra Pujol, se impone la inmersión lingüística, casi 16.000 maestros se tienen que ir porque no pueden dar clase en catalán y son sustituidos por otros que no solo traen el catalán, sino el contenido del catalán puesto".

"Una cosa fraguada desde los 80 de aquí al día 10 no se va a resolver. Hay que hacer una labor de recuperación del espacio patriótico español que tiene que ser larga. No se puede suponer que va a durar tres días ni hacer un 155 de una tarde para el día siguiente. Hay que empezar una tarea de fondo en la enseñanza, en los medios de comunicación y en la política misma".

A lo largo de su vida, desde su resistencia al franquismo, asegura que las cosas "había que hacerlas porque uno no puede vivir como un esclavo".

"He sido un guerrero, pero no un soldado. La diferencia es que los soldados aman la victoria y los guerreros, la batalla. Me gusta meterme en la bronca, y nunca he tenido la idea de ganar o de conquistar algo, por eso no me he decepcionado demasiado, porque se ha conseguido bastante más de lo que suponía cuando tenía 18 o 19 años", ha afirmado.