Ferreiro dice estar “razonablemente satisfecho” de sus tres años de gobierno

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha resumido hoy los tres años de Marea Atlántica al frente del gobierno municipal con un “razonablemente satisfecho”.

Ferreiro, que ha mantenido un desayuno informativo con los medios, ha asegurado que de las 99 medidas que su equipo llevaba en el programa electoral, han cumplido el 70 % mientras que el resto están "en proceso".

Al volver la vista atrás, Ferreiro ha asegurado que desde que el gobierno de la Marea Atlántica ha llegado al poder las prioridades han cambiado en María Pita.

Y las prioridades para Xulio Ferreiro y su equipo de gobierno han sido desde el año 2015 las políticas sociales; por eso hoy ha recordado la renta social municipal, las rebajas en las tasas de las escuelas municipales, o el talón restaurante, entre otras medidas.

El alcalde ha recordado que gracias a convenios con las compañías eléctricas y la compañía municipal de aguas “ahora mismo en A Coruña no se corta ni el agua ni la luz a vecinos que no puedan pagar los recibos sino que se buscan alternativas”.

“Existía cierto abandono de las personas que más lo necesitaban y nosotros lo hemos traído a un primer plano”, ha asegurado Ferreiro quien además de los avances en “justicia social” ha puesto en valor las políticas en materia de participación ciudadana llevadas a cabo por su equipo.

En este sentido ha subrayado que “hoy ya es normal cosas que hace tres años eran una novedad como el primer Dillo ti” y ha añadido que “antes que los concejales se sentasen con los vecinos a opinar, debatir o protestar parecía algo muy raro”.

La recuperación de la memoria histórica, eliminando del callejero coruñés “nombres que tenían muchas muertes a sus espaldas” es otro de los logros que Xulio Ferreiro ha destacado de estos tres años de gobierno.

Durante su encuentro con los medios, el alcalde ha reconocido que pensó que llegar a acuerdos con el resto de partidos que conforman la corporación municipal “iba a ser más fácil”.

“Sigo pensando que los que estamos en política pensamos en el bien común y en el bien de la ciudad y lo que me he encontrado durante estos años es que se piensa mucho en las organizaciones políticas”, ha lamentado Ferreiro.

El alcalde ha asegurado que todas las decisiones que ha tomado lo ha hecho siempre “pensando en lo que iba a ser mejor para la ciudad no para mí ni para la Marea Atlántica”, ha asegurado.

Y en este sentido, Ferreiro ha lamentado que “me encuentro muchas veces con gente que sólo está pensando en cómo va a afectar esto a su partido, y como ciudadano a mi me sigue pareciendo muy raro”

“No me creo que en tres años ni el PP ni la Marea Atlántica estemos de acuerdo, no me lo creo, es imposible, pero en cambio las manifestaciones públicas son esas”, ha manifestado Ferreiro.

El alcalde que hoy ha asegurado que no quiere convertirse en “un político profesional” toda su vida ha reiterado su compromiso con la ciudad durante dos mandatos; insiste en que en caso de repetir como alcalde en las próximas municipales, no habría una tercera candidatura.

En el encuentro de hoy con los medios también ha habido un pequeño balance en lo referente a lo personal.

De ser una persona anónima en los que tan sólo era conocido en los ámbitos en los que se movía ha pasado a ser reconocido por casi todos los vecinos que, por cierto, se sorprenden de que haga cola para compra unos bocadillos o que espere su turno cuando hace la compra en la pescadería.

“Otro llegaría con un séquito de seis personas, se separaría todo el mundo de la cola y le harían una foto comprando los bocadillos, yo hice cola para coger las hamburguesas de lacón”, explica Ferreiro.

Y es que si de algo presume Ferreiro, además de los logros de gobierno, es de esforzarse en cambiar lo menos posible, en la medida en la que el cargo se lo permite.

Eso sí, reconoce que se ponía "más camisetas", mientras que ahora están "casi todas en el armario”.