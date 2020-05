Fiestas en la calle y aglomeraciones, entre las quejas durante la desescalada

La Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido en los últimos días de estado de alarma, primeros de la denominada desescalada, mensajes de ciudadanos preocupados por "comportamientos insolidarios e intolerables" como fiestas en la calle, aglomeraciones y personas que no respetan los horarios.

En un audio difundido por su departamento, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, afirma haber recibido "muchos mensajes" de ciudadanos "preocupados por algunos comportamientos insolidarios y fuera de lugar" que, admite, "perjudican a todos".

Fiestas celebradas en la calle, reuniones de varias personas sin guardar las distancias de seguridad así como aglomeraciones de vecinos que además no han respetado los horarios establecidos, son algunas de estas quejas.

Por ello, Franco ha mencionado el ejemplo de "gran responsabilidad colectiva" que han dado los madrileños y ha afirmado que ahora "toca la responsabilidad individual".

"Somos capaces de comportarnos como un pueblo unido, adulto y que sabe salir de esta situación con ejemplaridad y heroicidad. No podemos permitirnos retroceder todo lo que hemos avanzado juntos. Nos esperan todavía días de esfuerzo y por eso les pido responsabilidad", ha asegurado.

Franco ha realizado este viernes un balance semanal de la distribución de más de dos millones de mascarillas en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

Voluntarios de Protección Civil y efectivos de Policía Local en los municipios de la Comunidad de Madrid, con la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se han encargado del reparto en los puntos de distribución más habituales de las localidades para promover el uso de mascarilla en el transporte público colectivo.

La Delegación del Gobierno ha constatado que la "gran mayoría" de los madrileños que se desplazaban en los medios de transporte público llevaban puestas las mascarillas desde sus domicilios.

No obstante, Franco ha explicado que no se puede bajar la guardia y hay que seguir cumpliendo las normas establecidas para evitar "un repunte de la enfermedad".

"Estamos muy cerca y lo vamos a conseguir. No lo estropeemos por algunos que no son solidarios ni responsables. Unos pocos no pueden arruinar la conducta ejemplar y el esfuerzo formidable de una gran mayoría", ha dicho Franco.