La Fiscal jefa de Barcelona ensalza el "absoluto rigor" de la Policía Nacional en Cataluña

La Fiscal jefa de Barcelona, Concepción Talón, ha ensalzado este jueves la labor de la Policía Nacional, a la que ha rendido un "sincero homenaje" por haber realizado su trabajo con "absoluto rigor" a pesar de las "enormes dificultades" que ha sufrido, a su juicio, en Cataluña.

"Es un cuerpo que se ha encontrado con enormes dificultades en los últimos tiempos en esta comunidad y, pese a ello, la Policía Nacional ha realizado su trabajo con absoluta profesionalidad, con absoluto rigor y con entrega", ha destacado Talón durante la conmemoración del 40 aniversario de la incorporación de las mujeres al cuerpo.

La Fiscal ha señalado también en el acto, que se ha celebrado en el Complejo Policial San Martí-La Verneda, que "necesita" que se incremente el número de personas en el Ministerio Público y que le "gustaría mucho" que fuesen mujeres porque marcan la "diferencia".

"No sabe uno muy bien por qué decir que es importante que estén o no estén (presentes) las mujeres, pero hay diferencias en que se incorporen en los ámbitos de trabajo. Hay una percepción de que existe algo distinto", ha apuntado antes de agregar que "no es un demérito a los varones, sino reconocer el mérito" de ellas.

Asimismo, ha destacado las investigaciones comandadas por mujeres y ha aseverado que la integración, a partir de 1966, del perfil femenino en la carrera fiscal supera al porcentaje de mujeres que forman parte de la Policía Nacional, aunque -ha dicho- todavía "estamos lejos de la absoluta equiparación".

Tal como ha recordado en su ponencia, en la Fiscalía las mujeres representan el 64 %, mientras que en la Policía Nacional las 9.081 mujeres tan sólo suponen el 14 % de todo el cuerpo.

Ha subrayado, además, la necesidad de "avanzar en la conciliación familiar" como defensa de "los derechos de todas las personas y no sólo los de las mujeres" aunque ha admitido que no emplea el "lenguaje inclusivo" porque, a su juicio, "lo importante es lo que queremos transmitir y no la herramienta, lo accesorio".

Durante la jornada también ha participado el Jefe Superior de Policía de Cataluña, José Antonio Togores, quien ha indicado que la incorporación de la mujer al cuerpo ha ayudado a convertirlo en "una de las instituciones" mejor valoradas del país, así como a "modernizar y transformar la institución".

Tras una mesa redonda con cinco agentes femeninas, moderada por la magistrada jueza Sonia Monserrate Gutiérrez, la jornada será clausurada por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.