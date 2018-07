El Fiscal jefe de Marruecos dice que los derechos humanos se guían por la cultura de cada país

El nuevo presidente de la Fiscalía General en Marruecos, Mohamed Abdenabaui, cree que una cuestión tan sensible como los derechos humanos y las libertades individuales deben interpretarse según la cultura de cada país.

"Hay Estados laicos y otros donde la religión, culturas y costumbres tiene un sitio importante. Hay una nueva generación de los derechos humanos que no está aceptada por todas las culturas", explicó Abdenabaui en una entrevista con Efe.

El fiscal jefe respondía así a las preguntas sobre la persistencia en Marruecos de leyes que castigan cuestiones como la homosexualidad, las relaciones sexuales extramaritales o el proselitismo hacia los musulmanes.

Acusada durante varias décadas por las ONG de ser arma del Gobierno con propósitos políticos, la Fiscalía se independizó en octubre de 2017 del Ministerio de Justicia y pasó a depender directamente del Tribunal de Casación, y con este motivo ha emprendido una campaña para dar a conocer las nuevas atribuciones de la institución.

Abdenabaui no niega que haya debate dentro de la sociedad marroquí sobre el alcance de las libertades individuales, y sostiene que la cultura, la religión y las costumbres de cada sociedad son las que determinan el grado de aceptación de estas libertades.

"No hay libertades sin límites. Todas las libertades están determinadas por la ley. (...) No podemos criminalizar hechos que no están penados por ley, pero tampoco lo contrario", aseveró.

Evocando el ejemplo de la libertad de conciencia (y concretamente el derecho a convertirse a otra religión distinta al islam), el jefe de la Procuraduría marroquí cree que es una libertad garantizada en el país mientras se mantenga en la esfera privada y no se extienda a actos proselitistas, castigados con penas de hasta tres años de cárcel.

Al mismo tiempo se mostró intransigente con actos como la ruptura de ayuno en público durante el mes de ramadán (también penado con cárcel), pues para él se trata de un acto "que viola la ley" y "perturba el orden público".

"La ley es la conciencia colectiva de la sociedad que la ha creado y las interpretaciones solo caben con la jurisprudencia. (...) Si dejo de aplicar leyes que existen, provoco un desorden. La democracia es la aplicación de la ley", aseveró.

Según un informe reciente de la Fiscalía, un total de 2.890 personas fueron perseguidas judicialmente en Marruecos en 2017 por el delito de adulterio, y otros 197 por homosexualidad, aunque no se sabe qué seguimiento judicial se dio a estos casos.

El adulterio está castigado con penas de hasta dos años de cárcel por el Código Penal, mientras que la homosexualidad se sanciona con hasta tres años de prisión.

Ante las críticas recibidas sobre el supuesto carácter "liberticida" del Código Penal, Abdenabaui se muestra tajante: "Lo que a mi me preocupa es lo que dicen los marroquíes y no los europeos, porque la ley se ejecuta en Marruecos", sentenció.

Además, Abdenabaui cree que el debate sobre las libertades individuales "debe resolverse en el Parlamento", pero mientras tanto sostuvo que el papel de su institución es velar por el respeto de la ley y el mantenimiento del orden.

"El individuo forma parte de la colectividad: si comete un hecho tolerable aplico el principio de oportunidad, pero si lo que hace afecta a la memoria común, en este caso me posiciono con la colectividad", explicó

"Puedo contribuir en casos donde no hay conflicto de orden público (pero) no podemos jugar con fuego: no se trata de ser modernista o conservador es una cuestión de orden público", apuntó, repitiendo una expresión sobre la que volvió una y otra vez.

Por otra parte, Abdenabaui aseguró que la tortura prácticamente no existe en su país después de que el Gobierno asentó en los últimos años mecanismos para el control de las comisarías y los centros de detención.

"Puede haber casos de malos tratos, pero el Estado no admite estas prácticas", apuntó el jefe de la Fiscalía argumentando que en 2017 se emitieron 190 órdenes de peritaje médico tras denuncias de malos tratos que desembocaron en la persecución de tres policías, mientras que el resto fueron archivados o están en curso de investigación .