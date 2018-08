El Fiscal pide citar nuevos testigos para acreditar función de Gordó en caso 3 %

La Fiscalía ha pedido al juez José de la Mata citar a 6 nuevos testigos en el caso del 3 % sobre supuestas mordidas a CDC a cambio de adjudicaciones, para apuntalar las pruebas sobre la supuesta función de "contacto" con los empresarios que se cree tenía el exconseller de Justicia con CIU Germà Gordó.

En su escrito al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción argumenta que todos los testimonios solicitados son de personas que han ocupado "diferentes cargos públicos y de forma directa o indirecta han tenido relación en tal calidad con el investigado sr. Gordó".

Se trata de Leonard Carcolé, exdirector del Agencia Catalana del Agua; y Joan Pinyol i Ribas, exgerente de la Agencia Catalana del Agua y de Incasòl y actual director de Medio Ambiente de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB).

También quiere que declaren Jordi Campillo Gámez, actual gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona; Jordi Ribas, adjunto a la Gerencia en ese departamento, y Gemma Sendra Planas y Vicente Francisco Campanales.

Con sus testimonios, la Fiscalía trata de "acreditar que hay un 'modus operandi' idéntico en los diferentes hechos investigados" por parte de "una trama delictiva que subyace en la estructura de la contratación pública de las Administraciones catalanas, controlada desde el partido CDC".

De la Mata, que recientemente asumió en la Audiencia Nacional esta causa procedente de un juzgado de El Vendrell (Tarragona), imputó hace unas semanas, como personas jurídicas, a CDC y al PDeCAT (como "mero continuador" de la trama), por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Según el fiscal, de la causa se desprenden "elementos incriminatorios que ponen de manifiesto cómo D. Germà Gordó ha sido durante varios años el contacto (al menos, uno de ellos) de los contratistas con la Administración Pública catalana y CDC".

"Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, ha sido dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenece, objetivos ambos opuestos al bien público", destaca el escrito.

Con el objeto de "conformar esta función del sr. Gordó" pide estas nuevas testificales en esta causa, que recientemente asumió el magistrado de la Audiencia Nacional, y que el fiscal pide también en su escrito que se declare "compleja" y se prorrogue su investigación por un plazo de 18 meses.

La Fiscalía cree que Gordó era una "cobertura" que tenía el extesorero de CDC y exadministrador de la fundación Catdem, Andreu Viloca, en el partido "para realizar las diferentes actividades delictivas que se le imputan", fundamentalmente idear "un sistema de adjudicaciones de obra pública determinadas por donaciones a CatDem que, finalmente, iban al patrimonio del propio partido político".

"Es importante resaltar que el sr. Viloca, por sí solo, no podía incidir en la decisión de los organismos públicos de los que de dependían las contrataciones", expone el escrito.

Destaca además que no hay constancia de un enriquecimiento patrimonial por parte del extesorero, "más allá de las invitaciones que se han constatado por parte de algunos de los empresarios beneficiados", por lo que, sostiene el fiscal, "no exigía pagos para sí (no constan) sino para el partido político al que pertenecía".

"En este sentido, las declaraciones de testigos e investigados han permitido concluir que, al menos, una de las coberturas que tenía el sr. Viloca era el sr. Gordó".

Y recuerda que Gordò ha ocupado "los cargos de gerente y miembro de la dirección y secretariado de CDC, Secretario de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Consejero de Justicia, Presidente y Consejero de empresas públicas".