Fiscales de EE.UU. apoyan la demanda de personas que no se identifican con un género

Una coalición de fiscales generales de varios estados de EE.UU. se unieron este miércoles en defensa de las personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres y a las que el Gobierno no ha querido expedirles pasaportes porque no pueden precisar su género en la identificación.

Los procuradores, liderados por el fiscal general de California, Xavier Becerra, firmaron un documento de apoyo legal ("amicus brief") a la demanda entablada por Dana Zzyym en 2015 después que el Gobierno rechazara entregarle un pasaporte porque el formulario no proporciona otra designación de género diferente a hombre o mujer.

"La discriminación basada en la identidad de género no tiene lugar en el siglo XXI", dijo Becerra en un comunicado respecto al caso de estas personas de género no binario.

"A pesar de poder coordinar más de 43.000 vuelos por día, nuestro gobierno federal dice que no puede actualizar una sección de su pasaporte para reflejar con precisión el género de una persona" agregó.

En el documento legal, los fiscales generales de Colorado, Oregón, Maine, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Vermont y Washington, así como el propio Becerra, defendieron los argumentos del demandante de que el Gobierno federal no tiene excusas para no cambiar el formulario.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, advirtió que en su estado "proporcionar documentos de identificación no binarios es una tarea fácil de administrar" y que además "respeta la identidad de género de los ciudadanos y (eso) es lo correcto".

En la querella conocida como Zzyym v. Pompeo, el demandante que se define como intersexual (características sexuales ambiguas) y como no binario (ni masculino ni femenino) solicita que su género sea identificado como "X".

De acuerdo a los demandantes y los procuradores estatales, la designación se ajusta a la norma para personas con un género no especificado establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia que establece las normas internacionales sobre pasaportes.

El caso obtuvo su primera victoria en noviembre de 2016 cuando la corte consideró que el Departamento de Estado violó la ley federal y le ordenó que reconsiderase su decisión.

No obstante, el Gobierno de EE.UU. apeló la decisión y el caso pasó a un tribunal superior, donde la decisión se mantuvo, y ahora el caso lo ve el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito.

Becerra asegura que California se encuentra en una posición única para influir en este tema, ya que desde comienzos de año comenzó a emitir permisos de conducir e identificaciones en los que los residentes pueden elegir el género "X".

"Hagamos nuestra parte para que todos los estadounidenses se sientan bienvenidos en su propio país, y mantengamos su capacidad de viajar internacionalmente, independientemente de su identidad de género", reiteró Becerra.