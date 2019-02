La Fiscalía francesa pide 9 años para la etarra Iratxe Sorzábal y 6 para David Pla

La Fiscalía francesa reclamó este martes una pena de nueve años de cárcel para la etarra Iratxe Sorzábal y seis años para David Pla, ambos miembros de la delegación que intentó abrir una negociación con el Gobierno español y que fueron detenidos en el País Vasco francés en septiembre de 2015.

El fiscal del Tribunal Correccional de París pidió que ambos pasen como mínimo dos tercios de esas penas encarcelados antes de poder solicitar beneficios penitenciarios.

Insistió ante los jueces en que los dos etarras se han sentado en el banquillo desde este lunes no deben ser juzgados en tanto que "militantes de la paz", como han pretendido, sino como "terroristas".

El representante del Ministerio Público francés consideró que la disolución declarada por ETA en 2018 no significa "absolución" y que la banda, pese a la transición en España desde finales de los años 70, "optó por dejar de lado la democracia y bascular durante 60 años en el terrorismo puro y duro".

El fiscal señaló que el anuncio de 2011 del abandono definitivo de la lucha armada -que la banda hizo con un vídeo con tres encapuchados, entre los que fueron identificados Sorzábal y Pla- es "un reconocimiento del fracaso" de ETA y que su disolución en 2018 "esconde una derrota", en particular gracias a la acción de las fuerzas del orden.

Consideró que, si bien "nos podemos felicitar de que ETA ya no existe", su historia con más de 830 muertos "no se pueden arreglar con un comunicado" y "no desaparecen judicialmente".

A su parecer, los dos etarras deben ser condenados por todos los cargos por los que estaban encausados -doce para Sorzábal y seis para Pla-, en particular el de terrorismo.

Dijo que hay que tener en cuenta su posición "en un alto nivel de responsabilidad" en la estructura de la banda y también que al ser capturados en una casa rural de Saint Étienne de Baigorry el 22 de septiembre de 2015 tenían armas y munición, lo que muestra que "estaban dispuestos a abrir fuego".