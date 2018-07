La Fiscalía alemana cuenta con autorizar en breve la extradición de Puigdemont

La Fiscalía de Schleswig-Holstein confirmó hoy que procederá en breve a autorizar la extradición a España de Carles Puigdemont por malversación, después de que la Audiencia Territorial de este estado alemán resolviera ayer la entrega del ex presidente catalán por ese delito.

"Ahora partimos de la base de que próximamente autorizaremos y consecuentemente crearemos las condiciones organizativas necesarias para llevar a cabo la extradición" de Puigdemont, indicó a Efe la portavoz y fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.

Esta autorización establecerá las posibilidades que también podrían detener el proceso de extradición, como que la defensa presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alemán o que España retire la euroorden en la que reclamaba la entrega de Puigdemont por los delitos de malversación y rebelión.

Recordó que la Fiscalía, en su pedido de extradición por malversación de fondos públicos y rebelión de 1 de junio pasado, ya comunicó a la Audiencia Territorial que de confirmarse la admisibilidad no tenía intención de alegar obstáculo alguno a la entrega de Puigdemont a España.

"No vemos ningún (obstáculo) y por eso tampoco queremos alegar ninguno", subrayó la portavoz de la Fiscalía, que es la que debe ejecutar la decisión de la Audiencia.

Los requisitos legales para la extradición ya están establecidos en ese escrito y de lo que se trata ahora es de organizar las cuestiones pendientes que permitan poner en marcha la extradición y dar tiempo a un eventual recurso.

La autorización "requerirá todavía de un par de horas" o "a lo sumo unos pocos días, pero no más", indicó.

"No hay plazos que tengamos que cumplir, pero ocurrirá en breve", reiteró.

"Pero al respecto no puedo decir nada, todo eso es especulación y no me gustaría participar en ella", zanjó.