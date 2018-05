La Fiscalía alemana rechaza comentar nueva documentación sobre caso Puigdemont

La Fiscalía alemana informó hoy que sigue estudiando si la extradición del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont es admisible y rechazó hacer comentarios sobre la información adicional recibida hasta el momento por parte de la Justicia española, que lo reclama por rebelión y malversación.

"La cuestión acerca de cuándo se envía qué tipo de documentos, de si se envían documentos y de cuándo haremos qué tipo de petición son detalles del proceso de extradición todavía pendiente y en curso, y en ese sentido no hacemos ninguna declaración al respecto", dijo a Efe una portavoz de la Fiscalía de Schleswig.

Reiteró que ni desmienten ni confirman nada ni hacen declaraciones sobre los detalles del proceso.

Por su parte, la jueza y portavoz de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, Frauke Holmer, recordó que el proceso está ahora en manos de la Fiscalía de Schleswig, que debe aún decidir "qué tipo de escrito quiere presentar al tribunal".

En ese sentido, señaló que la Audiencia Territorial ahora mismo no está llamada a tomar ningún tipo de decisión, porque la Fiscalía todavía no ha presentado ningún escrito relativo a la petición de extradición de Puigdemont.

Subrayó que el de extradición es un proceso que naturalmente "debe ser tramitado con rapidez", pero que no existe ningún tipo de "presión innecesaria" al respecto en materia de tiempo.

"Tan pronto como recibamos el escrito, naturalmente tenemos que continuar trabajando, pero el único plazo que existe es que en principio todo el proceso de extradición debería quedar cerrado dentro de los sesenta días posteriores a la detención", algo que, dijo, es lo deseable, pero no constituye una obligación.

Eso no quiere decir, pues, que no se pueda o no esté permitido tomar una decisión una vez transcurridos estos sesenta días, agregó.

La ley dice que "debería tomarse una decisión sobre una extradición a más tardar dentro de sesenta días" y, en caso de darse "circunstancias excepcionales" que no permitan cumplir este plazo, el procedimiento consiste en informar a Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial, con sede en La Haya, "de las circunstancias y de los motivos de la demora", precisó.

Puigdemont ingresó en la cárcel de Neumünster, la mayor del estado federado de Schleswig-Holstein, el domingo 25 de marzo, horas después de ser detenido en una estación de servicio tras entrar en el país por la frontera con Dinamarca.

El 3 de abril, la Fiscalía de Schleswig pidió a la Audiencia Territorial tramitar la extradición de Puigdemont por los dos delitos por los que lo reclama España.

No obstante, este tribunal consideró el 5 de abril inadmisible la extradición por rebelión, dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Puigdemont y requirió información adicional sobre el cargo de malversación de fondos.