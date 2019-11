La Fiscalía archiva la denuncia de Más Madrid sobre el caso Avalmadrid

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha archivado la denuncia que interpuso Más Madrid por el crédito-aval que solicitó con Avalmadrid el padre de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso.

El decreto de la Fiscalía, de fecha 13 de noviembre, no ve motivos para investigar las sospechas planteadas por Más Madrid por un posible alzamiento de bienes, por un posible delito de administración desleal o por tráfico de influencias.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado Infolibre, "no puede determinarse" que hubiera administración desleal porque no se perciben ni actuaciones en beneficio propio o de un tercero, ni que se causase un perjuicio patrimonial; y tampoco puede concluirse "presión o sugestión" por parte de Isabel Díaz Ayuso para la concesión del crédito, de forma que no se aprecia tráfico de influencias.

La denuncia de Más Madrid, presentada por su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyá, plantea sospechas sobre el crédito de 400.000 euros que Avalmadrid concedió en febrero de 2011 a la empresa MC Infortecnia, uno de cuyos socios era Leonardo Díaz Álvarez, padre de Isabel Díaz Ayuso.

Según la denuncia de Más Madrid, el crédito se concedió con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en la localidad de Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa (8 personas físicas).

De acuerdo con Más Madrid, en marzo de 2011 el coordinador de riesgos de Avalmadrid advirtió de que el crédito "tenía más riesgo que el que se garantizaba", pero a pesar de ello se concedió.

La formación política asegura en su denuncia que en julio de 2011 hubo comunicaciones entre la viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid y un miembro del consejo de administración de Avalmadrid en el que se intercambian el teléfono de Isabel Díaz Ayuso -que obtuvo la condición de diputada autonómica el 15 de julio de 2011-.

Y además recalca que en julio y en septiembre de ese mismo año la hoy presidenta cruzó correos electrónicos con algún miembro del consejo de administración de Avalmadrid.

También sostiene Más Madrid en su denuncia que el 7 de octubre de 2011 Leonardo Díaz Álvarez donó una finca en Sotillos de la Adrada a favor de su hijo y el mismo día donó otra finca situada en Madrid a favor de su hija Isabel. Y poco después, el 15 de diciembre de 2011, "se produce el primer impago del préstamo, que nunca se pagó".

Finalmente el 23 de enero de 2013 se presentó una demanda de ejecución hipotecaria y el 13 de abril de 2018 el juzgado de primera instancia número 2 de Arenas de San Pedro emitió decreto de adjudicación del bien hipotecado por el 50 % de su valor de tasación de 272.000 euros, quedando una deuda pendiente de 269.973,03 euros.

La Fiscalía, en su escrito, resalta que en la denuncia de Más Madrid no se aporta documentación relativa al contrato de préstamo con garantía hipotecaria aunque el denunciante alerte sobre un posible delito de alzamiento de bienes.

Además, destaca que la donación de fincas de Leonardo Díaz a sus dos hijos se produjo dos meses antes del impago de la primera cuota, y además el crédito estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas (de hecho, recuerda que consta que en el año 2018 se ha ejecutado la garantía hipotecaria).

En relación a la sospecha de administración desleal, la Fiscalía recuerda que para que exista este delito debe probarse que se actuó en beneficio propio o de un tercero, y que se cause un perjuicio patrimonial, y "en el presente caso no puede determinarse ninguno de ambos".

Y sobre el posible tráfico de influencia por parte de Isabel Díaz Ayuso, el escrito de la Fiscalía afirma que adquirió su condición de diputada en fechas posteriores a los correos electrónicos aportados (de los que, además, "no puede concluirse la existencia de lo que describe la jurisprudencia como 'presión o sugestión' amen de desconocerse la identidad del 'influido'").

Tampoco entiende la Fiscalía que existiera información privilegiada porque, según los correos aportados en la denuncia las informaciones "no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo", sino que se obtuvieron "a través de internet y del registro mercantil".

Por todo ello, la Fiscalía ha acordado archivar la denuncia, decreto contra el que no cabe recurso.