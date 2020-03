La Fiscalía archiva la denuncia de Torra contra Irene Lozano y dice que su informe sobre el 'procés' fue "legítimo"

La Fiscalía cree que el documento se fundamentaba en el "interés público" y que "resulta legítimo informar a la opinión pública, con datos objetivos, de los pasos dados por el Gobierno y el Parlamentos catalanes durante el llamado 'procés'", según dice en su decreto de archivo, consultado por Europa Press.

Torra consideró que el informe podría vulnerar la presunción de inocencia y se dirigió a la Fiscalía de Barcelona para que se investigase si su contenido incurría en delitos de calumnias, prevaricación y obstrucción a la Justicia. Las diligencias se trasladaron a la Fiscalía de Madrid, donde tiene su sede la Secretaría de Estado, y ésta no ha apreciado indicios de delito.

En concreto, afirma que el informe no presenta "en ningún momento" a los procesados como culpables y que incluso "son reiteradísimas las llamadas a la presunción de inocencia". Además, señala que la presunción de inocencia es una garantía cuyo principio inspirador "vincula única y exclusivamente a los tribunales", de manera que las personas físicas y jurídicas pueden informar de los procedimientos siempre que no presenten a los sospechosos como culpables.

Por otro lado, dice que ni el informe ni sus expresiones vulneran el derecho al honor de nadie, ni implican la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad, porque "reproducir los hechos que se relatan en el auto de procesamiento y en los escritos de acusación no supone imputar hechos inciertos", y además estos hechos fueron declarados probados en la sentencia. Por eso, la Fiscalía excluye el delito de calumnias.

Tampoco aprecia dato alguno que revele "algún atentado a la independencia de los magistrados" pues la publicación de un informe "que probablemente no han llegado a conocer" no es equiparable a la "instrucción" que considera delito el Código Penal. También aclara que no cabe delito de prevaricación porque el primer requisito para ello es emitir una resolución administrativa, mientras en este caso se trata solo de un documento informativo.

Irene Lozano ha saludado la decisión en su cuenta de Twitter y ha destacado que, con ella, Torra se suma a quienes la han denunciado por su "trabajo político y han perdido", como José María Aznar Botella (hijo del expresidente del Gobierno) y "el coronel acosador de Zaida Cantera". Torra puede aún, no obstante, interponer denuncia o querella ante los órganos judiciales.