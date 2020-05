La Fiscalía pide desestimar la apelación contra la sentencia del Chicle

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha pedido la desestimación del recurso de apelación presentado por la defensa de José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, condenado a la pena de prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer y ha dado lectura a los hechos probados que se acreditan en la sentencia para defender la misma.

En su intervención durante la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Suanzes ha señalado que el armazón del recurso se concentra técnica y esencialmente en el artículo 24 de la Constitución Española y ha deslizado que parece que "estuviéramos en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Ha reconocido que la defensa del Chicle ha hecho "un montón de consideraciones sobre cómo se produjo tal cosa y cómo se interpretó", algo que se ha acometido "brillantemente", pero ha matizado que desacreditar a los peritos y a la Policía Judicial no es el camino, como tampoco decir que no hay falta de motivación en el jurado cuando sí existe y este órgano ha cumplido con los estándares de racionalidad, equilibrio, explicación y precisión.

Sobre la prensa, ha ahondado en que hay juicios con una presión mediática superior, "pero esto hay que admitirlo". "Dígame por qué en este caso se ha producido esa presión mediática sostenible que ha perturbado a los jurados", ha dejado caer.

Suanzes ha considerado que están “fuera de lugar y discusión diversos argumentos sobre la valoración de la prueba, que han ocupado parte del escrito del recurso y muy buena parte, casi toda, del informe oral que ha hecho la defensa”.

El fiscal general de Galicia ha recordado asimismo que apreciaciones tales como la contaminación mediática o la falta de imparcialidad son habituales para desacreditar un juicio con jurado y ha remarcado que todas ellas fueron cuestiones ya resueltas en el análisis de las cuestiones previas al ámbito del juicio oral.

El principal argumento de la defensa es que se privó a su defendido de la presunción de inocencia, algo que el Fiscal no aprecia, ya que su opinión “no hay violación alguna de la presunción de inocencia” por parte del Tribunal del Jurado.

“La contaminación es un argumento genéricamente de interés en los casos juzgados por tribunal del jurado, pero el modelo español del jurado es el nuestro, no es un modelo en donde hay un absoluto confinamiento de los jurados de tal manera que no conocen los periódicos” y, aún así, en este caso no se puede afirmar que hubiese un “juicio paralelo”.

De hecho, ha apuntado que según la defensa el veredicto fue fruto de la “presión social” que dice que la joven fue violada, mientras que el jurado determina que no y se limita a hacer constar una agresión sexual indeterminada lo que demuestra “que el jurado tiene una capacidad suficiente y no presume nada”.

“No parece que la presión social haya influido”, ha insistido el fiscal superior de Galicia.

Tampoco encuentra el Fiscal falta de motivación en el veredicto que “expresa con mucho detenimiento” ciertos aspectos, pese a que a los jurados no se les exige un razonamiento tan exhaustivo como a los jueces profesionales.

Finalmente, Suanzes también ha criticado que la defensa base su apelación en una valoración de la prueba oral que no corresponde con la parte del proceso judicial que supone una vista de apelación.

Ha esgrimido, por tanto, que si difería de la actuación de los peritos y de los agentes de la Guardia Civil debía hacerlo constar ante el Tribunal del Jurado y no ahora.

Por todo ello, Suanzes ha defendido tanto el veredicto como la sentencia y ha añadido que “ciertamente los jurados, ante la alternativa de culpabilidad o inocencia, no tuvieron duda” y lo “explicaron de manera coherente y razonada” en su veredicto para que después el magistrado dictase sentencia “con fundamento y suficiencia”.