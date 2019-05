Fiscalía inconforme con 18 meses de prisión preventiva a exalcaldesa de Lima

La Fiscalía de Perú está inconforme con que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán haya sido ingresada en prisión preventiva por 18 meses y no por los 36 meses que solicitó inicialmente, anunció este miércoles el fiscal Carlos Puma, del equipo especial para el caso Lava Jato.

Puma indicó que ha apelado la medida para que en segunda instancia se impongan los tres años de prisión preliminar que cree necesarios para concluir sin apuro la investigación contra Villarán, imputada por cohecho pasivo propio (soborno), lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir.

"A consideración de la Fiscalía, los 18 meses es un plazo corto. Sin embargo, nosotros tenemos la intención de concluir con las investigaciones y el juicio en el menor tiempo posible", comentó Puma.

La orden de prisión por 18 meses fue dictada el martes por el juez Jorge Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Villarán fue recluida este miércoles en la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, donde desde noviembre también está internada la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), investigada por presuntamente haber financiado de manera irregular sus campañas con dinero de Odebrecht.

La exalcaldesa esperará en prisión la apertura del juicio donde será acusada de haber financiado la campaña electoral de 2013 contra su revocatoria con fondos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, empresas que tenían suscritos o por firmar contratos de obras viales con la Municipalidad de Lima.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Odebrecht y OAS aportaron cada una 3 millones de dólares a la campaña contra el "no" a la salida de Villarán de la alcaldía de Lima, un referéndum promovido por el partido de su antecesor, Luis Castañeda, cuando apenas faltaba un año para las nuevas elecciones municipales.

Por el mismo caso este miércoles el juez Chávez dio también 18 meses de prisión preventiva al exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, quien fue hombre de confianza de Villarán y quien junto a la entonces alcaldesa gestionó presuntamente las irregulares donaciones hechas por Odebrecht y OAS.

Los hechos fueron reconocidos el domingo por Villarán en un mensaje en redes sociales donde admitió que se equivocó al aceptar dinero de empresas que tenían contratos con la Municipalidad y precisó que si antes no lo había contado era para no involucrar a otras personas que no tenían responsabilidad en este caso.

Está pendiente por resolver el pedido de prisión preventiva por 36 meses que la Fiscalía también ha hecho contra el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado, quien supuestamente también tuvo conocimientos de las ilícitas operaciones.

Perú es uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht entregó millonarios sobornos a cambio de grandes contratos de obra pública, en paralelo con donaciones a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.

Por ello están imputados también los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.

Hasta hace un mes también era investigado el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando iba a ser detenido por la Policía ante las evidencias de haber recibido también sobornos.