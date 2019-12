La Fiscalía no recurrirá la rebaja de pena a la madre de la niña Sara por el crimen

La Fiscalía no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que rebajó de 28 a 13 años de prisión la condena impuesta a Davinia M.G., madre de la niña de 4 años Sara, quien fue juzgada por el asesinato de la menor, muerta tras sufrir violación y maltrato continuado.

El Ministerio Público ha optado por no recurrir la sentencia al considerar que la resolución del TSJCyL recoge la última jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la no aplicación del tipo hiperagravado de asesinato, han informado a Efe fuentes de la Fiscalía de la Comunidad.

La Fiscalía considera que ya se tuvo en cuenta que Sara era menor de edad y por tanto vulnerable -alevosía-, al condenar a su progenitora por asesinato llevado a cabo por comisión por omisión -no haber protegido de la forma en que debía a su hija-.

Para apreciar el tipo hiperagravado que conllevaría una mayor pena de prisión se vuelve a tener en cuenta que la niña era menor de 16 años, lo que supondría apreciar una misma circunstancia dos veces y vulnerar el principio "non bis in idem" -no dos veces por lo mismo-, razón por la que el TSJCyL rebajó la condena.

La Audiencia de Valladolid condenó a veintisiete años y once meses de prisión a Davinia M.G. y a prisión permanente revisable a la pareja de la progenitora, Roberto H.H. -como autor material-, por el asesinato de la pequeña en agosto de 2017 tras sufrir violación y maltrato continuado.

Tras los recursos planteados por las partes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantuvo la pena para el compañero sentimental entonces de la madre de Sara y rebajó la impuesta a Davinia M.G.