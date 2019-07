Fiscalía sudanesa acusa a nueve oficiales del brutal desalojo de la acampada

La Fiscalía sudanesa anunció hoy que tomará medidas legales contra nueve oficiales de alto rango por "crímenes contra la humanidad" por su papel en el desalojo violento de la acampada de protesta frente a la sede del Ejército en Jartum el pasado 3 de junio, en el que murieron decenas de manifestantes.

El jefe del comité de investigación formado por la Fiscalía, Fath al Rahman Said, sólo identificó a los acusados por sus iniciales y no especificó si pertenecen a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que fueron acusadas por la oposición de liderar el desalojo violento.

Al Rahman Said reveló en una rueda de prensa que al menos 87 personas murieron y 168 resultaron heridas en el desmantelamiento de la acampada que los manifestantes habían mantenido a las puertas del cuartel general de las Fuerzas Armadas a lo largo de casi dos meses.

El día 3 de junio al amanecer, efectivos del Ejército y la Policía irrumpieron en la zona y dispararon contra los que allí se encontraban, destruyendo el campamento y expulsándolos definitivamente, según el relato de los activistas.

Al Rahman Said dijo hoy que durante las investigaciones se ha identificado a un general, al que no nombró, que contravino las instrucciones de sus superiores y dio órdenes a los antidisturbios de abrir fuego contra los manifestantes.

Asimismo, el jefe del comité oficial aseguró que "personas enmascaradas" también dispararon contra los presentes en la acampada, apuntando de esta forma a que no todos los responsables han podido ser identificados.

Además, dijo que no se han encontrado evidencias de violaciones sexuales durante el desalojo, ni del incendio de las tiendas de campaña, tal y como denunciaron los manifestantes y supervivientes posteriormente.

También negó que los cadáveres encontrados en el río Nilo con las piernas atadas sean víctimas del desalojo violento, después del cual fueron encontrados hasta 40 cuerpos en las aguas del Nilo, según los datos de un sindicato médico opositor que ha contabilizado todos los fallecidos y heridos.

Al Rahman Said detalló que el comité de investigación ha escuchado en las pasadas semanas a 59 testimonios de fiscales, médicos, civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

La junta militar que gobierna Sudán desde que derrocó al presidente Omar al Bashir el 11 de abril pasado ha negado su responsabilidad en el desalojo y ha apuntado a la presencia de infiltrados violentos o armados entre los manifestantes.