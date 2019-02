Forcadell niega que dirigiera "ninguna estrategia" hacia la independencia

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha asegurado este martes ante el Tribunal Supremo que no participó ni dirigió "ninguna estrategia" para lograr la independencia de Cataluña, sino que se limitó a "cumplir" con su cargo en la cámara catalana.

En repuesta al interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Forcadell se ha desvinculado de la hoja ruta independentista y también del programa electoral de JxSí, coalición que la encumbró a la presidencia del Parlament tras las elecciones del 27S de 2015.

"Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament. No hace falta ser jurista" para ello, ha añadido Forcadell, que lideró la ANC hasta mayo de 2015 y organizó las primeras movilizaciones independentistas multitudinarias.

Forcadell, que concurrió a las elecciones del 27S como independiente en la lista de JxSí, ha afirmado que no tuvo "nada que ver" con el programa electoral de la coalición. "Lo único que tenía claro en aquel momento es que el que ocuparía un cargo es Artur Mas, que se preveía como presidente" de la Generalitat, ha añadido.

Según la acusada, hasta una semana antes de que se celebrara el pleno del Parlament en que resultó elegida no supo que iba a ser presidenta de la cámara catalana, dado que se "barajaron otros nombres" antes que el suyo.

Preguntada por la fiscal sobre considera que JxSí ganó las elecciones del 27S, que la coalición planteó en clave plebiscitaria, Forcadell ha apuntado: "hombre, le puedo decir que pensábamos tener mayoría absoluta".