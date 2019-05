Forn afirma que si no le permiten ser alcalde de Barcelona lo será Artadi

El cabeza de lista de JxCat para el Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha afirmado este sábado, desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), que presentará candidatura para ser alcalde si gana las elecciones, pero, si no le dejan, ha asegurado que asumirá la responsabilidad la número dos, Elsa Artadi.

Forn ha enviado este sábado un mensaje desde la cárcel que ha leído Artadi en una rueda de prensa en la sede electoral de JxCat, en Barcelona.

El exconseller de Interior, en prisión preventiva y juzgado por rebelión en el Tribunal Supremo, ha lamentado que aún no haya podido participar en la campaña después de que este pasado viernes la Junta Electoral Central (JEC) le negara participar en una rueda de prensa.

En todo caso, ha confiado en poder entrar en campaña por videoconferencia "la próxima semana" y ha alertado: "si una cosa hemos demostrado es que somos los que luchamos hasta el final y no nos rendimos".

De cara al 26M, Forn ha afirmado que JxCat tiene la "oportunidad de ganar" y ha asegurado que está preparado para ser alcalde.

"Si ganamos las elecciones, defenderé mis derechos políticos y el 15 de junio me ofreceré para ser alcalde. Ahora bien, con la misma determinación y contundencia, también os digo que si no me dejan ser alcalde, Artadi será una gran alcaldesa", ha afirmado Forn.