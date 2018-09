Foro 6 Grados quiere crear un movimiento global de sociedades inclusivas

La tercera edición del Foro 6 Grados se inició hoy en Toronto (Canadá) para abordar los problemas actuales de integración de inmigrantes en las sociedades occidentales y la presión de los movimientos xenófobos y autoritarios en todo el mundo.

El encuentro está organizado por el Instituto para la Ciudadanía Canadiense (ICC, en inglés), creado por Adrianne Clarkson, que fue gobernadora general de Canadá (jefa de Estado) entre 1999 y 2005, y su esposo, el escritor y filósofo John Ralston Saul; y cuenta con la participación de decenas de delegados de todo el mundo.

El Foro comenzó con una ceremonia especial de ciudadanía, en la que 46 inmigrantes recibieron la nacionalidad canadiense.

El acto fue oficiado por la jueza del Tribunal Supremo de Canadá Rosalie Abella, la primera mujer de origen judío que fue nombrada para la máxima autoridad jurídica del país.

En un emotivo discurso, Abella relató a los nuevos canadienses cómo nació en un campo de refugiados en Alemania en 1950 después de que sus padres, judíos polacos, sobreviviesen tres años en los campos de concentración nazis.

La familia emigró a Canadá en 1950, donde su padre trabajó toda su vida como vendedor de seguros, porque, precisó Abella, al no ser ciudadano canadiense no pudo ejercer como abogado.

Por su parte, Clarkson también relató cómo llegó a Canadá en 1941 con su familia como refugiados procedentes de Hong Kong y huyendo de las tropas japonesas.

Una de las personas que recibió hoy la ciudadanía canadiense fue el dominicano José Miguel Liranzo, quien expresó a Efe su satisfacción.

"Me siento muy bien. Es un logro personal que yo me había propuesto desde hace varios años. Y ahora que lo estoy logrando, es un gran sentimiento", apuntó.

"Me veo de forma distinta porque ahora voy a tener acceso a otras cosas que antes no tenía -indicó Liranzo-. Y el hecho de tener un pasaporte canadiense me va a dar libertad de poder viajar y tener más ventajas dentro de este país que como residente no necesariamente se logran".

Liranzo emigró a Canadá hace casi 10 años porque pensó que tendría "más oportunidades laborales y de desarrollo personal": "Siempre pensé que era el país ideal para eso", reflexionó.

El Foro 6 Grados toma su nombre de la idea de que cualquier persona está vinculada con cualquier otro individuo del planeta a través de una cadena de cinco conexiones.

Al encuentro asisten también la abogada guatemalteca Renata Ávila; el presidente de la Fundación Reinventando a México, Javier López Casarín; y la periodista chileno-canadiense Eva Salinas, entre otros.

El escritor John Ralston Saul, que ha dedicado gran parte de su obra a los conceptos de ciudadanía, inclusión, el papel de la nación-Estado y la libertad de expresión en la cultura, declaró a Efe que 6 Grados "es realmente un movimiento".

"Queremos construir una coalición internacional de personas, que forman parte del gran centro y provienen de diversas circunstancias, que no creen en el miedo, que no temen a los otros, que no quieren odio, racismo o exclusión", explicó.

"Tenemos que construir una coalición, a través de fronteras y lenguajes, de personas que de alguna manera estemos en el mismo lado aunque no estemos de acuerdo al 100 %", añadió el escritor canadiense.

Por su parte, el consejero delegado de ICC, el escritor Charlie Foran, dijo a Efe que 6 Grados "está enfocado en cómo hacer las sociedades más inclusivas".

"Estamos trayendo a gente de todo el mundo interesada en pensar cómo solventar los problemas de ser realmente inclusivo, que es un problema del siglo XXI, la inestabilidad hoy en día del mundo y el regreso del autoritarismo -detalló-. Estas conversaciones son fundamentales".

El miércoles, el último día del Foro 6 Grados, se concederá el Premio Adrianne Clarkson de Ciudadanía Global a la escritora Margaret Atwood por su vida dedicada a "los ideales de pertenencia e inclusión" a través de sus "palabras, acciones y resultados".