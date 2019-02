Fotógrafo de EEUU tras secuestro vincula fiscal mexicano a crimen organizado

El fotógrafo estadounidense John Sevigny, secuestrado y luego liberado en Mexico, se enfrentó este jueves en las redes sociales con el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler, a quien acusó de estar vinculado con el crimen organizado.

"Winckler es un incompetente comprometido con el crimen organizado. En lugar de arrestar secuestradores busca guerra conmigo para salvarse de sus enemigos políticos", manifestó Sevigny en su cuenta de Twitter.

Este comentario se suma a otros emitidos en días previos y es respuesta a un boletín emitido la noche de ayer por la Fiscalía General del estado de Veracruz que asegura que se está investigando el caso en conjunto con el FBI de Estados Unidos.

"El día 28 de enero de 2019, la embajada de los Estados Unidos remitió una comunicación oficial a la Fiscalía General del Estado con relación a los hechos, en donde se aprecia el rubro 'Investigación: Secuestro de John Matthew Sevigny', así como un número de expediente", indicó la Fiscalía.

"La Fiscalía de Veracruz mantiene comunicación y coordinación sobre el caso con las autoridades norteamericanas, incluido el FBI, en la carpeta de Investigación", agregó.

Asimismo, refirió que Sevigny avisó de que él y Lupita "V", amiga suya natural de Veracruz, fueron secuestrados en la ciudad de Córdoba el 8 de enero de 2019 y liberados unos días después, adjuntando el informe oficial sobre el caso.

De acuerdo con la supuesta denuncia, el fotógrafo fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía.

No obstante, en días previos Sevigny ya había manifestado también a través de Twitter que él no presentó ninguna denuncia de secuestro y que el FBI no tiene permitido abrir investigaciones en territorio mexicano.

La postura del fotógrafo consiste en demostrar que el titular de la Fiscalía está haciendo ver que se está llevando a cabo una investigación para lavarse las manos de cara a la opinión pública.

Sevigny pidió este jueves a Winckler, a quién calificó de "narcofiscal", que volviera a leer la Ley General de Víctimas de México, la cual considera que ha sido "violada 100 veces" por el funcionario.

También recordó que hay 20.000 casos de personas desaparecidas en el estado, cifra que surge a raíz de las estimaciones de organizaciones que se dedican a la búsqueda de esas personas.

No obstante, el registro oficial del estado reporta 5.000 personas desaparecidas en la última década.

En los últimos ocho años suman de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, donde han sido hallados 518 cuerpos, 560 cráneos y 53.606 fragmentos de cuerpos de personas, tanto hombres como mujeres y niños.