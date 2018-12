El ministro de Exteriores francés pide a Trump que no se meta en el debate de los "chalecos amarillos"

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha pedido este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, que no se inmiscuya en la crisis de los "chalecos amarillos", de la misma forma que las autoridades francesas no entran en debates de política interior de Estados Unidos.

"No hacemos consideraciones de la política interior estadounidense, y queremos que sea recíproco", ha señalado Le Drian en una entrevista radio-televisada por RTL y LCI, al ser preguntado por los mensaje de Trump en su cuenta de Twitter sobre ese movimiento que ha puesto en serias dificultades el mandato del presidente francés, Emmanuel Macron.

Trump insistió este sábado en atribuir las protestas de los "chalecos amarillos" a la supuesta impopularidad en Francia del Acuerdo de París, del que decidió retirar a Estados Unidos unos meses después de llegar al poder.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.