Franco cree que un 'superdomingo' electoral "no sería malo" para el PSOE-M

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, cree que un 'superdomingo' electoral en mayo donde coincidan las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas "no sería malo" para los socialistas madrileños, que espera que elijan al "mejor candidato o candidata" para el Ayuntamiento de Madrid, tenga o no carné de afiliado al partido.

En una entrevista con la Agencia Efe, el líder de los socialistas madrileños ha opinado sobre la posibilidad contemplada por el Gobierno de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales y hacerlas coincidir con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo del año que viene.

"Para el partido socialista en Madrid no sería malo. El partido socialista en Madrid va a salir con vocación ganadora coincidan las elecciones autonómicas, municipales y europeas con las generales o no. Vamos a tener un proyecto ganador, entonces nos va a importar poco que coincidan con las generales", ha dicho.

El PSOE-M ya cuenta con un candidato para la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, pero aún no ha elegido al cabeza de lista para el Ayuntamiento de la capital.

"Buscamos al mejor o a la mejor, ése es el problema que tenemos", ha comentado Franco, que asegura que en el partido hay "muchos compañeros y compañeras dispuestos y con unas magníficas cualidades para ser alcaldesa o alcalde de Madrid", además de "gente que siendo socialista no tiene carné", como ocurre en el caso de Gabilondo.

"Queremos un candidato o candidata ganador o ganadora y si es afiliado o afiliada mejor, pero lo que nos importa realmente es que sea socialista con o sin carné, pero comprometido o comprometida con nuestro proyecto, nuestro programa, nuestras siglas ", ha añadido.

Franco no descarta, por lo tanto, la posibilidad de elegir como cabeza de lista para la Alcaldía de Madrid a una persona que no sea militante, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los nombres que suenan y sobre el que ha dicho que sería "un gran candidato".

También ve con buenos ojos otros nombres que han estado o están en las quinielas como los de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la exministra Beatriz Corredor o la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, que al igual que Maroto fue diputada en la Asamblea de Madrid.

El partido no ha preguntado a ninguna de estas personas si están dispuestas a ser candidatos ya que "tiene que surgir de ellos", según Franco, que insiste en que lo importante es que el candidato "salga con vocación ganadora" y no tanto "que sea conocido".

En su caso, prefiere no hablar de favoritos ya que asegura que no tiene un candidato o candidata que le guste "especialmente" y, aunque así fuera, no lo diría para no "condicionar" la elección de los militantes en el proceso de primarias, que posiblemente comenzará en enero.

Sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha comentado que "hace días pensaba que podía ser una buena candidata para cualquier formación de izquierdas", pero ahora en cambio está "convencido" de que el candidato o candidato del PSOE-M será "mejor" que la exmagistrada.

Además, ha señalado que Carmena "parece que tiene mucho tirón electoral" pero no sabe si "el mismo que tenía hace uno o dos años" y confía en que los madrileños voten también teniendo en cuenta los proyectos de cada formación y no sólo a la persona que encabece cada lista.

"Ahora mismo en Madrid no hay un proyecto de ciudad sólido y los socialistas cuando concurramos con nuestro programa demostraremos a todos los madrileños que tenemos un proyecto para Madrid", ha apuntado.

Franco no descarta la posibilidad de que el PSOE-M forme un gobierno de coalición con Carmena tras las próximas elecciones municipales, ya que cree que en esta legislatura han tenido "un problema" al explicar a los ciudadanos que "las mejores medidas" de Ahora Madrid eran de los socialistas, pero ha advertido de que "no está escrito en ningún sitio" que tenga que ser así.

"Puede darse la situación inversa, espero que se dé: que seamos la primera fuerza y, si no tenemos la mayoría suficiente para gobernar, busquemos apoyos con las fuerzas que compartan nuestro proyecto", ha manifestado.

"Nuestra vocación es la de ganar y después de ganar ya veremos si hay que buscar alianzas, con quién y de qué tipo, si es entrando en el Gobierno o estando fuera ", ha indicado.