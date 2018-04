Franco sugiere a Carmena que sea su candidata y ella responde con una sonrisa

Un desayuno privado entre el líder del PSOE-M, José Manuel Franco, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el Palacio de Cibeles dio lugar a una propuesta "coloquial" para que la regidora encabezara la lista socialista para las próximas elecciones de 2019.

En esa conversación, que se produjo poco después de que Franco fuera elegido secretario general de los socialistas madrileños, Carmena no dijo "ni sí ni no" a la oferta, sino que respondió "con una sonrisa", según ha señalado el dirigente del PSOE-M en rueda de prensa para precisar que no fue "un ofrecimiento formal".

Franco ha remarcado que los candidatos los decidirá la militancia en un proceso de primarias, y si es "alguien ajeno al partido".

"Nadie discute que Carmena sería una buena candidata para la Alcaldía", ha subrayado el líder socialista, que ha indicado que siente "admiración" hacia la regidora.

Desde el PSOE rechazan el modelo de confluencia actual que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena al frente, por lo que los socialistas se presentarán con sus siglas y con su lista, ha asegurado Franco.

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha asegurado que Carmena "en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a la Alcaldía".

Higueras, que es alcaldesa en funciones, puesto que Carmena está de viaje oficial en Costa Rica, ha confirmado también que ese ofrecimiento no fue "formal" por lo que la regidora "no ha tenido ocasión ni de aceptarlo ni de rechazarlo".

"No se lo ha tomado en serio, puesto que no tiene ningún cariz serio. Cualquiera le puede decir que buena candidata sería en el marco de esa admiración que se puede tener por la alcaldesa de Madrid", ha explicado Higueras.

A la dirección federal del partido no le consta que el partido ofreciera a Carmena, ser su candidata, según ha asegurado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

"Nadie me ha dicho nada y no tengo ni idea", ha dicho Ábalos a los medios antes de comenzar la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha en Toledo.

De hecho, Franco ha asegurado que la "hipotética oferta", como la ha calificado, no se la llegó a plantear al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque "no tiene más importancia que un comentario que se hace en un desayuno".

Tampoco ha dado "explicaciones" a la actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié. "Cuando no hay ofrecimiento formal tampoco hay que dar demasiadas explicaciones", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha indicado que el único proyecto del PSOE para Madrid es fichar a Manuela Carmena como candidata, porque está "desesperado y sin ideas".

Según Martínez-Almeida, este es el motivo por el que el grupo municipal socialista está "aguantando todo tipo de desplantes innecesarios" del Gobierno de Ahora Madrid, "sin exigir nada a cambio".

"Esta es la idea y el proyecto que tiene el grupo municipal socialista, Manuela Carmena", ha esgrimido.